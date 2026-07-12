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Haberler Voleybol Filenin Sultanları Tayland karşısında hata yapmadı! Milliler grup aşamasını galibiyetle tamamladı

Filenin Sultanları Tayland karşısında hata yapmadı! Milliler grup aşamasını galibiyetle tamamladı

2026 FIVB Milletler Ligi'nde A Milli Kadın Voleybol Takımı, geriye düştüğü maçta Tayland'ı 3-1 yenerek grup aşamasını galibiyetle tamamladı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2026 11:45
Filenin Sultanları Tayland karşısında hata yapmadı! Milliler grup aşamasını galibiyetle tamamladı

2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü etabındaki son maçında Filenin Sultanları, Tayland ile karşı karşıya geldi. Milli takım, Japonya'nın ev sahipliğindeki organizasyonda Tayland'ı geriden gelip 3-1 yendi ve 9. galibiyetine ulaştı.

Karşılaşmanın ilk setini Tayland 27-25 kazanıp 1-0 öne geçti. Filenin Sultanları, ikinci setle geri dönerken 25-21, 25-19 ve 25-22'lik skorla maçı kazanıp Milletler Ligi'nin grup etabını galibiyetle tamamladı ve dördüncü sırada yer aldı.

MİLLETLER LİGİ'NDE FİNALLERİ GARANTİLEDİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya ile dün oynadığı maçta aldığı galibiyetle FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde oynamayı garantilemişti.

2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi Finalleri, 22-26 Temmuz tarihlerinde Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde oynanacak.

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