Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'a talip çıktı! İşte transfer formülü
Geçen sezonu Fenerbahçe'den kiralık olarak Real Betis'te geçiren, satın alma opsiyonunun kullanılmaması sonrası ise sarı-lacivertli ekibe geri dönen Sofyan Amrabat'a son olarak o takımın talip olduğu öğrenilirken yapacakları teklifin detayı ise ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2026 10:41 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2026 10:42
Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Bu doğrultuda önceliği golcü transferine veren sarı-lacivertlilerde, takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş şekilleniyor.
Yeni yabancı kuralı sebebiyle kadrosundaki birçok yabancı isimle yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.
Yunan basınında yer alan haberlere göre, Olympiakos bonservisi sarı-lacivertli kulüpte bulunan Faslı yıldız Sofyan Amrabat'ı transfer etmek için harekete geçti.
Haberde; Olympiakos'un Faslı orta sahayı çok istediği belirtildi.
Olympiakos'un oyuncuyu kiralık olarak değil, bonservisiyle birlikte transfer etmek istediği ifade edildi.
Geçtiğimiz sezonu İspanyol ekibi Real Betis'te kiralık olarak geçiren Amrabat, opsiyonunun kullanılmamasının ardından Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.
Betis forması ile 23 maça çıkan Faslı yıldız 1 gollük katkı sağladı.
Dünya Kupası'nın ardından Amrabat konusundaki transfer gelişmelerinin netleşeceği dile getirildi.
Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 2028 yılında sona erecek Amrabat'ın, Transfermarkt verilerine göre 10 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.