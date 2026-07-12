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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'a talip çıktı! İşte transfer formülü

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'a talip çıktı! İşte transfer formülü

Geçen sezonu Fenerbahçe'den kiralık olarak Real Betis'te geçiren, satın alma opsiyonunun kullanılmaması sonrası ise sarı-lacivertli ekibe geri dönen Sofyan Amrabat'a son olarak o takımın talip olduğu öğrenilirken yapacakları teklifin detayı ise ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2026 10:41 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2026 10:42
Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'a talip çıktı! İşte transfer formülü

Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'a talip çıktı! İşte transfer formülü

Bu doğrultuda önceliği golcü transferine veren sarı-lacivertlilerde, takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş şekilleniyor.

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'a talip çıktı! İşte transfer formülü

Yeni yabancı kuralı sebebiyle kadrosundaki birçok yabancı isimle yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'a talip çıktı! İşte transfer formülü

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Olympiakos bonservisi sarı-lacivertli kulüpte bulunan Faslı yıldız Sofyan Amrabat'ı transfer etmek için harekete geçti.

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'a talip çıktı! İşte transfer formülü

Haberde; Olympiakos'un Faslı orta sahayı çok istediği belirtildi.

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'a talip çıktı! İşte transfer formülü

Olympiakos'un oyuncuyu kiralık olarak değil, bonservisiyle birlikte transfer etmek istediği ifade edildi.

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'a talip çıktı! İşte transfer formülü

Geçtiğimiz sezonu İspanyol ekibi Real Betis'te kiralık olarak geçiren Amrabat, opsiyonunun kullanılmamasının ardından Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'a talip çıktı! İşte transfer formülü

Betis forması ile 23 maça çıkan Faslı yıldız 1 gollük katkı sağladı.

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'a talip çıktı! İşte transfer formülü

Dünya Kupası'nın ardından Amrabat konusundaki transfer gelişmelerinin netleşeceği dile getirildi.

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'a talip çıktı! İşte transfer formülü

Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 2028 yılında sona erecek Amrabat'ın, Transfermarkt verilerine göre 10 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

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