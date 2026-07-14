Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood formayı giydi! İşte ilk görüntüler Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2026 18:33 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2026 18:40 Fenerbahçe'nin Marsilya'dan transfer ettiği İngiliz yıldız Mason Greenwood, sarı-lacivertli formayı giydi. İşte ilk görüntüler... (FB spor haberi) Mason Greenwood

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood, sarı-lacivertli formayı sırtına geçirdi. Sarı-lacivertli taraftarlara mesaj gönderen İngiliz yıldız, "Fenerbahçe taraftarına teşekkür eden Mason Greenwood, "Merhaba Fenerbahçe taraftarı. Son haftalarda bana gösterdiğiniz destek için çok teşekkür etmek istiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım harika bir sezon geçirebiliriz. Haydi!" ifadelerini kullandı.