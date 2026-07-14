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Haberler Dünya Kupası Fransa-İspanya FIFA 2026 Dünya Kupası yarı final maçı (CANLI İZLE)

Fransa-İspanya FIFA 2026 Dünya Kupası yarı final maçı (CANLI İZLE)

2026 Dünya Kupası'nda sona yaklaşılıyor. Dev turnuvada yarı final maçında Fransa ile İspanya karşı karşıya geliyor. Finale çıkmak isteyen milli takımın bu heyecanlı maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2026 21:49 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2026 22:26
Fransa-İspanya FIFA 2026 Dünya Kupası yarı final maçı (CANLI İZLE)

2026 Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor. Dev turnuvada yarı final maçında Fransa ile İspanya kozlarını paylaşıyor. İki takım Dallas'taki AT&T Stadyumu'nda finale çıkabilmek adına sahada.

Fransa ile İspanya arasında bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE FRANSA-İSPANYA MİLLİ TAKIMLARININ İLK 11'LERİ:

Fransa: Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Digne, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Olise, Barcola, Mbappe

İspanya: Unai Simon, Cucurella, Laporte, Cubarsi, Pedro Porro, Fabian Ruiz, Rodri; Baena, Olmo, Yamal, Oyarzabal

FRANSA-İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fransa-İspanya maçı TSİ 22.00'de başladı. Mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor.

İŞTE MAÇIN GOLÜ:

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