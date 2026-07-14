2026 Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor. Dev turnuvada yarı final maçında Fransa ile İspanya kozlarını paylaşıyor. İki takım Dallas'taki AT&T Stadyumu'nda finale çıkabilmek adına sahada.

Fransa ile İspanya arasında bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE FRANSA-İSPANYA MİLLİ TAKIMLARININ İLK 11'LERİ:

Fransa: Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Digne, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Olise, Barcola, Mbappe

İspanya: Unai Simon, Cucurella, Laporte, Cubarsi, Pedro Porro, Fabian Ruiz, Rodri; Baena, Olmo, Yamal, Oyarzabal

FRANSA-İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fransa-İspanya maçı TSİ 22.00'de başladı. Mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor.

İŞTE MAÇIN GOLÜ: