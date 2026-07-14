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Beşiktaş'ın yeni transferi Trossard İstanbul'da!

Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlıların son olarak yeni transferi Leandro Trossard İstanbul'a geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2026 19:12 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2026 19:53
Beşiktaş'ın yeni transferi Trossard İstanbul'da!

Beşiktaş'ta oldukça flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların son olarak Belçikalı yeni yıldızı Leandro Trossard, İstanbul'a geldi. Trossard, siyah-beyazlılara transferine dair dikkat çeken açıklamarda bulundu.

İŞTE TROSSARD'IN AÇIKLAMALARI:

Daha güzel sezonları Beşiktaş formasıyla yaşamak istiyorum. Beşiktaş taraftarıyla buluşmak için sabırsızlanıyorum.

Oyuncunun transferi hakkında Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan da açıklamalar geldi. Adalı, Trossard için; "Hayırlı olsun. Camiamızı, çocuklarımızı bir parça mutlu edebilmişizdir. İnşallah beklentilerimize karşılık verir." şeklinde konuştu.

Futbolcunun ilk görüntüleri birazdan haberimizde olacak...

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