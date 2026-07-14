Fenerbahçe'de oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'da bir süredir gündemi meşgul eden Mason Greenwood için resmi açıklama geldi. Fenerbahçe son olarak futbolcuyu KAP'a bildirdi.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

"Profesyonel futbolcu Mason Will John Greenwood'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Olympique de Marseille kulübüne toplam transfer bedeli olan 39.000.000 Avro 3 sene içerisinde 3 eşit taksitle ödenecektir.

Ayrıca FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedeli kulübümüz tarafından ödenecektir."

F.BAHÇE'DEN PAYLAŞIM GELDİ