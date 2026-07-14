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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Mason Greenwood transferini resmen duyurdu!

Fenerbahçe Mason Greenwood transferini resmen duyurdu!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'dan son olarak Mason Greenwood için resmi açıklama geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2026 22:36 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2026 23:07
Fenerbahçe Mason Greenwood transferini resmen duyurdu!

Fenerbahçe'de oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'da bir süredir gündemi meşgul eden Mason Greenwood için resmi açıklama geldi. Fenerbahçe son olarak futbolcuyu KAP'a bildirdi.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

"Profesyonel futbolcu Mason Will John Greenwood'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Olympique de Marseille kulübüne toplam transfer bedeli olan 39.000.000 Avro 3 sene içerisinde 3 eşit taksitle ödenecektir.

Ayrıca FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedeli kulübümüz tarafından ödenecektir."

F.BAHÇE'DEN PAYLAŞIM GELDİ

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