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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe hazırlık maçında LASK Linz'i mağlup etti!

Fenerbahçe hazırlık maçında LASK Linz'i mağlup etti!

Fenerbahçe, Avusturya'daki son hazırlık maçında LASK Linz ile kozlarını paylaştı. Kanarya bu mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2026 20:26 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2026 22:25
Fenerbahçe hazırlık maçında LASK Linz'i mağlup etti!

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında LASK'ı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe, hazırlık maçında Avusturya'nın LASK takımıyla karşı karşıya geldi. Raifessen Stadyumu'nda oynanan mücadele TSİ 20.30'da başladı.

Sarı-lacivertli ekip mücadeleye "Mert Günok, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Fred, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Talisca" ilk 11'iyle başladı.

LASK ise "Jungwirth, Jörgensen, Mbuyamba, Tornich, Freckleton, Bello, Ivkovic, Danek, Horvath, Harakete, Adeniran" 11'iyle sahada yer aldı.

Fenerbahçe, 6'ncı dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle öne geçti: 0-1. İlk yarının kalan bölümünde iki takım da girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve soyunma odasına Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle gidildi. Sarı-lacivertli ekip, 56'ncı dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun fileleri havalandırmasıyla 2-0'lık üstünlüğü sağladı. LASK, 65'inci dakikada Danek'in golüyle farkı 1'e indirdi: 1-2. Maç Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

AKE İLK MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin Manchester City'den yeni transferi Nathan Ake, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı. Ake, LASK ile oynanan hazırlık maçının 66'ncı dakikasında oyuna dahil oldu.

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