Fenerbahçe'de Vlahovic şoku! İki başkan adayından transfer talebi...
Fenerbahçe'de seçim öncesi iki başkan adayı Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'den flaş hamleler gelmeye devam ediyor. Son olarak Yıldırım ve Safi'nin gündemine aldığı Dusan Vlahovic ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sırp golcünün son talebi gündeme oturdu. İşte detaylar...
30 Mayıs 2026 09:37
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde başkanlık seçimi gerçekleşecek.
Bu seçim öncesi iki aday Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'den transferde flaş hamleler gelmeye devam ediyor.
Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin futbolcu transferi konusunda özellikle takıma yıldız bir golcüyü getirmek istediği gündemde yer alıyor.
Son olarak iki başkan adayının da listesinde bulunan Dusan Vlahovic ile ilgili oldukça flaş bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe başkan adayları, Juventus'la sözleşmesi önümüzdeki ay bitecek olan Dusan Vlahovic'e teklifte bulundu.
Sırp golcünün iki başkan adayına da; "18 milyon euro maaş verirseniz, Fenerbahçe'ye gelebilirim" dediği ortaya çıktı.
Vlahovic transferi böylece sarı-lacivertli camiada açılmadan kapandı.