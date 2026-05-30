Liverpool'da Arne Slot ayrılığı!

İngiltere Premier Lig'de sezonu 60 puan ile 5. sırada tamamlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılımı son haftada netlik kazanan Liverpool, kötü geçen sezonun ardından teknik direktör Arne Slot'un görevine son verdi. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, "Liverpool, Arne Slot'un teknik direktörlük görevinden derhal ayrılacağını ve halefinin belirlenmesi sürecinin devam ettiğini teyit eder. Bir Premier Lig şampiyonluğu ile ayrılan Slot'a en içten şükran ve takdirlerimizi sunarız." ifadeleri yer aldı.