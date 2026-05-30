Aziz Yıldırım'dan Alex de Souza itirafı: Aykut Kocaman değil...

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, düzenlenen bir etkinlikte taraftarlarla bir araya geldi. Yıldırım, bir taraftarın Aykut Kocaman'a ilişkin tepkili sözleri üzerine yaptığı Alex de Souza itirafı gündeme bomba gibi düştü.

"ALEX'İ BEN GÖNDERDİM" 73 yaşındaki eski başkan, taraftarın "Aykut Kocaman heykeli dikilen adamı bitirdi" sözlerine karşılık olarak, "O göndermedi, ben gönderdim. Siz 50 bin kişi Alex'i yuhalamadınız mı? Niye ona kabahat buluyorsunuz? Biz o gün 'tamam' deseydik adam gitmişti. Sebebi kim? Sensin." dedi.