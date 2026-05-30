Ziraat Türkiye Kupası
Aziz Yıldırım'dan Alex de Souza itirafı: Aykut Kocaman değil...

Fenerbahçe'de taraftarla bir araya gelen Aziz Yıldırım, Alex de Souza itirafı ile gündem oldu. Sarı-lacivertli kulübün 73 yaşındaki eski başkanı ve yeni başkan adayı, bir taraftarın "Aykut Kocaman heykeli dikilen adamı bitirdi" sözlerine sert çıkıştı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2026 14:11
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, düzenlenen bir etkinlikte taraftarlarla bir araya geldi. Yıldırım, bir taraftarın Aykut Kocaman'a ilişkin tepkili sözleri üzerine yaptığı Alex de Souza itirafı gündeme bomba gibi düştü.

"ALEX'İ BEN GÖNDERDİM"

73 yaşındaki eski başkan, taraftarın "Aykut Kocaman heykeli dikilen adamı bitirdi" sözlerine karşılık olarak, "O göndermedi, ben gönderdim. Siz 50 bin kişi Alex'i yuhalamadınız mı? Niye ona kabahat buluyorsunuz? Biz o gün 'tamam' deseydik adam gitmişti. Sebebi kim? Sensin." dedi.

Taraftarın tepkisi "Aykut Kocaman son maçlarda iyi değildi. Tek forvetle bile korkak oynatıyor. Lütfen forvetten korkmayacak bir hocayla çalışın." ifadeleri ile devam ederken Yıldırım'ın yanıtı şu şekilde oldu...

"DEĞERLERİ YOK SAYIYORSUNUZ"

"Bırak son maçları. 2011'de Fenerbahçe'nin hocası kimdi? 3 puan geride değil miydi? 2. devre 18 maçın 17'sini kazanan hoca kimdi? O gelsin diye konuşmuyorum, değerleri yok sayıyorsunuz.."

"HER ŞEYİ UNUTUYORSUNUZ"

"Sen niye şikayet ediyorsun? Aykut ve Oğuz attıkları golle Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı. Bugün tezahürat yapıyorsun, "Aykut bilmem ne yaptı" diye. Her şeyi unutuyorsunuz!"

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tarihi konuşma! FETÖ ve yolsuzluk mesajı: "Gafilleri koynuma beslediğim için sizlerden özür diliyorum"
