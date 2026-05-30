Aziz Yıldırım'dan Alex de Souza itirafı: Aykut Kocaman değil...
Fenerbahçe'de taraftarla bir araya gelen Aziz Yıldırım, Alex de Souza itirafı ile gündem oldu. Sarı-lacivertli kulübün 73 yaşındaki eski başkanı ve yeni başkan adayı, bir taraftarın "Aykut Kocaman heykeli dikilen adamı bitirdi" sözlerine sert çıkıştı. İşte o sözler...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2026 14:11
"DEĞERLERİ YOK SAYIYORSUNUZ"
"Bırak son maçları. 2011'de Fenerbahçe'nin hocası kimdi? 3 puan geride değil miydi? 2. devre 18 maçın 17'sini kazanan hoca kimdi? O gelsin diye konuşmuyorum, değerleri yok sayıyorsunuz.."
"HER ŞEYİ UNUTUYORSUNUZ"
"Sen niye şikayet ediyorsun? Aykut ve Oğuz attıkları golle Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı. Bugün tezahürat yapıyorsun, "Aykut bilmem ne yaptı" diye. Her şeyi unutuyorsunuz!"
