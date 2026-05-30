Ziraat Türkiye Kupası
Aziz Yıldırım A Spor'a özel açıklamalarda bulunuyor | CANLI İZLE

Aziz Yıldırım A Spor'a özel açıklamalarda bulunuyor | CANLI İZLE

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, A Spor'a konuk oluyor. Yıldırım'ın açıklamalarını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2026 22:04 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2026 22:51
Aziz Yıldırım A Spor'a özel açıklamalarda bulunuyor | CANLI İZLE

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, A Spor'a özel açıklamalarda bulunuyor.

ASpor CANLI YAYIN

İŞTE AZİZ YILDIRIM'IN SÖZLERİNDEN ÖNE ÇIKANLAR;

Aziz Yıldırım: Fenerbahçe, Avrupa'da muhakkak final oynayacaktır, bunu inanarak söylüyorum. Geçmişte Şampiyonlar Ligi'nde belli noktalara kadar Fenerbahçe geldi. Ama oradaki kadroların daha geniş olması gerekirken şanssızlıklarla biz maçı kaybettik. Aslında Chelsea'yle final oynayabilirdik. Ama o şansı orada kaçırmış olduk.

HOCA ADAYI AÇIKLAMASI

"Teknik direktör konusu yönetimde daha oturup konuşulmadı, konuşacağız. Aykut Kocaman da adaylardan biri. 3 tane daha ayrıca adayla görüşmeler yapılıyor. Aykut Kocaman kendisini geliştiriyor. '6 yıldır takım çalıştırmıyor' diyorlar ama sürekli maçlar seyrediyor."

AYKUT KOCAMAN SÖZLERİ

"Aykut Kocaman illa bizim hocamız olacak diye bir şey yok ama 18 maçta 17 galibiyet aldı! Geri oynatmadı, herkesi yendi! Bir tek içerde Bursaspor ile berabere kaldı! Ertesi sene 3 Temmuz'dan dolayı oyuncular kulüpten ayrıldı. Bizler hapisteyken, Aykut Kocaman burada liderlik yaptı. Bizim sahamızda verilmeyen penaltılarla, berabere kalarak şampiyonluğu kaçırdık. Sonra Konya'da kupayı kazandık! Aykut Hoca'yı eleştirenlerin somut bir şeyi yok! Sosyal medyada bir takım spor yazarları olarak geçinenler de sürekli Aykut Kocaman'ı eleştiriyor! Bizim önümüzü kesmeye çalışıyorlar! Bunlar Fenerbahçe'nin başkanı, yöneticisi gibi kulübü idare edemez! O zaman sosyal medya yönetsin! Herkes aklı selim düşünsün! Aykut Kocaman bir daha Fenerbahçe'ye gelmesin! Ama artıları ve eksileri değerlendirdiğinde, artısı çok fazla! Görecekler! Aykut Kocaman'ın bir eksik yönü var, basın ve sosyal medya ile samimi olsa, bunlar olmaz! Dobra çocuktur, kendisini geliştiriyor! Belçika'ya, Hollanda'ya maçlara gidiyor. Çalışıyor yani... Bu kadar eleştirilmesini anlamıyorum! Aykut Kocaman olur veya olmaz ama ben kendisini seviyorum. 3 Temmuz'da sürekli yanımızdaydı."

"15 MİLYON EURO MAAŞ VE PRİM..."

"Yabancı teknik adamlarla konuşuyoruz; 15 milyon avro maaş, 5 milyon avro da prim istiyorlar. Fenerbahçe'nin bu kadar maddi kaynakları çok bol değil. Biz veririz, o ayrı. Bir kere inansak ki 'Ya bu kesin geliyor, şampiyon yapıyor', onu da veririz. Fedakarlık yaparız."

"PRENSİPTE ANLAŞTIĞIM GOLCÜLER VAR"

"İstesem santrforlar yarın gelir ama istemiyorum! Prensipte anlaştık, hatta bir tanesi pazartesi gelmek istedi. Kulüpleriyle anlaşalım, bitsin öyle gel. Salı günü falan açıklayabiliriz bu transferleri."

"G.SARAY'IN YAKALADIĞI BAŞARILARI DURDURMAMIZ LAZIM"

"HAKEMLERE KARŞI SUSMAM!"

Aziz Yıldırım: "Hakem konusunda Türkiye'de sıkıntı var. Kendisi inanmıyorsa, çalmıyor! VAR da devreye girmiyor! Bizim hakemler ya dışardan baskı altındalar ya da ekip olarak birine kızıyorlarsa, sahada cevap veriyorlar! Dışarıda kızdıklarına, sahada cevap vermemeleri lazım!

TFF ve MHK ile konuşacağız! İstediğimzi tek şey, hakkımız yenmesin! Bunu yapmazlarsa, tavrımızı belirleriz! Öyle kolay değil yani!

Bu sene çok önemli! Türkiye'nin Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'nin de Türkiye'ye ihtiyacı var! Aleyhimize çalamazlar! Hemen müdahale ederiz!

Kavgaya gelmiyoruz, camiamıza umut vermeye geliyoruz! İyi yönetirler, ben kazanamam... Olur bu, futbol... Onu tartışırız ve çözmeye çalışırız! Hakem aleyhimize iş yaparsa susmam ve gereğini yaparım!"

