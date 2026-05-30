CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG! Üst üste ikinci defa kupayı müzesine götürdü

Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG! Üst üste ikinci defa kupayı müzesine götürdü

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG ile Arsenal karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 eşitlikle sona eren mücadeleyi penaltılarda 4-3 kazanan PSG, üst üste ikinci defa UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2026 22:01 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2026 22:46
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG! Üst üste ikinci defa kupayı müzesine götürdü

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 sona eren maçta Arsenal'ı penaltı atışları sonucu 4-3 mağlup ederek üst üste 2. kez kupanın sahibi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile İngiliz temsilcisi Arsenal, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Puskas Arena'da karşı kaşıya geldi. Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniel Siebert'in yönettiği müsabakanın 6. dakikasında Arsenal, Kai Havertz golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Fransız ekibi, beraberlik için baskısını artırdı. 62. dakikada ceza sahası içinde Kvaratskhelia, rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Siebert, penaltı noktasını gösterdi. 65. dakikada beyaz noktanın başına geçen Ousmane Dembele topu ağlara yollayarak skoru 1-1'e getirdi. İlerleyen bölümlerde iki takımın atakları da sonuçsuz kalınca 90 dakika 1-1 sona erdi ve mücadelede uzatma bölümlerine geçildi. Bu dakikalarda da eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışları yapıldı. PSG, penaltı atışlarında Arsenal'a karşı 4-3 üstünlük kurarak, Real Madrid'den sonra üst üste 2. kez şampiyonluğu eden ilk takım olarak da tarihe geçti.

ARSENAL, YİNE ÜZGÜN AYRILDI

Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk şampiyonluk şansını yine değerlendiremedi.

Daha önce 1 kez finale yükselme başarısı gösteren Arsenal, 2006'da Barcelona'ya 2-1 yenilerek sahadan üzgün ayrıldı. Finale çıkma başarısını 20 yıl sonra tekrarlayan İngiliz temsilcisi, ikinci finalinden de istediğini elde edemedi.

FİNALİSTLER VE KUPA SAYILARI

Organizasyon tarihinde finale kalan ve kupayı kazanan takımlar şöyle:

FRANSIZLAR ÜÇÜNCÜ KEZ KAZANDI

1992-1993 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan "Kupa 1"i şimdiye kadar en çok İspanya takımları güldü.

İspanya ekiplerinin 20 kez kazandığı turnuvada İngilizler 15, İtalyanlar 12, Almanlar 8, Hollanda takımları 6, Portekiz temsilcileri 4 kez mutlu sona ulaştı.

Fransız ekiplerinin 3. kez kaldırdığı Şampiyonlar Ligi kupası, Rumen, İskoç ve Yugoslav takımlarına da birer kez gitti.

ON YIL SONRA SONUCU PENALTILAR BELİRLEDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon, 10 yıl sonra seri penaltı atışlarıyla belirlendi.

"Devler Ligi"nde bundan önce seri penaltı atışlarına giden final müsabakası, 2015-2016 sezonunda Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynandı. Real Madrid, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten karşılaşmayı penaltılarla 5-3 kazanarak mutlu sona ulaştı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

Galatasaray'da transfer üçgeni!
Aziz Yıldırım konuşuyor | CANLI
DİĞER
Güzelliğinin sırrı belli oldu! Çağla Şıkel'in annesi sosyal medyayı salladı
CHP’de FETÖ özrü Özgür Özel’e uzandı! İtirafçı Enis Uludemir’in ifadesi yeniden gündemde: 2007’den 2011’e “parlatma” iddiası
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hacıosmanoğlu'ndan yabancı kuralı açıklaması!
Conte'nin F.Bahçe'den istediği rakam belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG! Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG! 22:00
Aziz Yıldırım konuşuyor | CANLI Aziz Yıldırım konuşuyor | CANLI 20:30
Conte'nin F.Bahçe'den istediği rakam belli oldu! Conte'nin F.Bahçe'den istediği rakam belli oldu! 18:56
PSG-Arsenal | CANLI İZLE PSG-Arsenal | CANLI İZLE 18:02
Toprak Razgatlıoğlu İtalya'da 17. oldu! Toprak Razgatlıoğlu İtalya'da 17. oldu! 17:33
Ada devinden Osimhen çıkarması! Ada devinden Osimhen çıkarması! 15:59
Daha Eski
Can Öncü İspanya'da 12. oldu! Can Öncü İspanya'da 12. oldu! 15:41
G.Saray'da Icardi krizi! G.Saray'da Icardi krizi! 15:25
Liverpool'da Arne Slot ayrılığı! Liverpool'da Arne Slot ayrılığı! 14:45
G.Saray'da ayrılık kararı! G.Saray'da ayrılık kararı! 14:38
Yıldırım'dan Alex itirafı: Ben gönderdim! Yıldırım'dan Alex itirafı: Ben gönderdim! 14:10
F.Bahçe'nin yıldızına Lyon kancası! F.Bahçe'nin yıldızına Lyon kancası! 13:31