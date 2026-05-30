İşte Antonio Conte'nin Fenerbahçe'den istediği rakam! İtalyanlar duyurdu
Sarı-lacivertlilerde seçim gündeminin yanı sıra teknik direktör konusu da sıcaklığını koruyor. Adı Fenerbahçe ile anılan Antonio Conte'nin görevi kabul etmek için yüksek maliyetli bir teklif beklediği öne sürüldü. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2026 18:56
Başkan adaylarından Hakan Safi'nin ardından Aziz Yıldırım'ın da Antonio Conte ile görüşerek deneyimli teknik adamın taleplerini öğrendiği iddia edildi.
İtalyan basınında yer alan habere göre; Napoli'den ayrılan Conte, Fenerbahçe'nin başına geçmek için yıllık 15 milyon Euro maaş talep ederken, sözleşmeye ayrıca 5 milyon euroluk şampiyonluk primi eklenmesini istedi.
56 yaşındaki İtalyan teknik adam, son olarak Napoli'yi çalıştırdı. Kariyerinde Atalanta, Juventus, İtalya Milli Takımı, Chelsea, Inter ve Tottenham gibi önemli ekiplerde görev yapan Conte, bugüne kadar 5 Serie A ve 1 Premier Lig şampiyonluğu kazanarak dikkat çekici bir başarı grafiği ortaya koydu.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.