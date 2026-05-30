Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe İşte Antonio Conte'nin Fenerbahçe'den istediği rakam! İtalyanlar duyurdu

İşte Antonio Conte'nin Fenerbahçe'den istediği rakam! İtalyanlar duyurdu

Sarı-lacivertlilerde seçim gündeminin yanı sıra teknik direktör konusu da sıcaklığını koruyor. Adı Fenerbahçe ile anılan Antonio Conte'nin görevi kabul etmek için yüksek maliyetli bir teklif beklediği öne sürüldü. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2026 18:56
İşte Antonio Conte'nin Fenerbahçe'den istediği rakam! İtalyanlar duyurdu

Başkanlık seçimi sürecinde olan Fenerbahçe'de gözler diğer yandan yeni teknik direktörün kim olacağına çevrildi.

İşte Antonio Conte'nin Fenerbahçe'den istediği rakam! İtalyanlar duyurdu

Yaklaşan başkanlık seçimi öncesinde çalışmalarını sürdüren başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, bir yandan seçim hazırlıklarını yürütürken diğer yandan takımın başına getirmeyi planladıkları teknik adamlarla temaslarını sürdürüyor.

İşte Antonio Conte'nin Fenerbahçe'den istediği rakam! İtalyanlar duyurdu

İki başkan adayı da teknik direktör olarak Antonio Conte'yi gündemine almıştı.

İşte Antonio Conte'nin Fenerbahçe'den istediği rakam! İtalyanlar duyurdu

Başkan adaylarından Hakan Safi'nin ardından Aziz Yıldırım'ın da Antonio Conte ile görüşerek deneyimli teknik adamın taleplerini öğrendiği iddia edildi.

İşte Antonio Conte'nin Fenerbahçe'den istediği rakam! İtalyanlar duyurdu

İtalyan basınında yer alan habere göre; Napoli'den ayrılan Conte, Fenerbahçe'nin başına geçmek için yıllık 15 milyon Euro maaş talep ederken, sözleşmeye ayrıca 5 milyon euroluk şampiyonluk primi eklenmesini istedi.

İşte Antonio Conte'nin Fenerbahçe'den istediği rakam! İtalyanlar duyurdu

56 yaşındaki İtalyan teknik adam, son olarak Napoli'yi çalıştırdı. Kariyerinde Atalanta, Juventus, İtalya Milli Takımı, Chelsea, Inter ve Tottenham gibi önemli ekiplerde görev yapan Conte, bugüne kadar 5 Serie A ve 1 Premier Lig şampiyonluğu kazanarak dikkat çekici bir başarı grafiği ortaya koydu.

