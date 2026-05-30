Milli motosikletçimiz Can Öncü İspanya'da 12. oldu

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun İspanya'daki 6. ayağının ilk yarışını 12. tamamladı. İşte detaylar...

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun İspanya'daki 6. ayağının ilk yarışını 12. tamamladı.

Organizasyonda sezonun 6. ayağının ilk yarışı, İspanya'daki MotorLand Aragon Pisti'nde gerçekleştirildi.

Can Öncü, Aragon'daki hafta sonunun 15 turluk ilk yarışına 4. sıradan başlaması gerekirken, sarı bayrak kuralına uymadığı gerekçesiyle ceza aldı ve yarışa 34. sıradan başlatıldı.

Yarışta iyi performans sergileyen ay-yıldızlı genç motosikletçi, gerilerden gelerek damalı bayrağı 12. sırada geçmeyi başardı.

Yarışta Ecosantagata Althea takımından İtalyan pilot Alessandro Zaccone birinci, AS BLU CRU takımından İspanyol motosikletçi Albert Arenas ikinci, PTR Triumph takımından İngiliz pilot Tom Booth-Amos, üçüncü oldu.

Wildcard ile Dünya Supersport Şampiyonası'nın Aragon ayağına davet edilen Türk motosikletçi Kadir Erbay ise hafta sonunun 15 turluk ilk yarışında bitime 6 tur kala yaşadığı kaza nedeniyle damalı bayrağı göremedi.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda hafta sonunun ikinci ana yarışı, İspanya'da yarın saat 15.00'te başlayacak.

