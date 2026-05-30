Premier Lig devinden Osimhen çıkarması!
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen hakkında dikkat çeken bir transfer gelişmesi gündeme geldi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Premier Lig'in önde gelen kulüplerinden biri 27 yaşındaki forvet için harekete geçmeye hazırlanıyor. İşte ayrıntılar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2026 15:59
Öte yandan Premier Lig'den sürpriz bir takım, Osimhen için yeniden harekete geçme kararı aldı.
Ada basınında yer alan habere göre yaz döneminde hedefi fark yaratacak bir 9 numara transferi olan Manchester United; Robert Lewandowski ve Dusan Vlahovic'in yanı sıra Osimhen için de çalışmalarını sürdürüyor.
Haberde Kırmızı Şeytanlar'ın orta saha transferi dışında yıldız bir golcü için de yüklü miktarda ödeme yapabilecekleri kaydedildi.
United yönetiminin planladığı ayrılıklar gerçekleşirse hücum hattında büyük bir revizyona gidilmesi bekleniyor.
Lewandowski'yi yaşından dolayı kısa vadeli bir çözüm olarak gören Manchester United, aynı zamanda Juventus ile sözleşmesi sona yaklaşan Vlahovic'i bedelsiz olarak transfer etme ihtimalini değerlendiriyor.
'RÜYA GİBİ' TRANSFER
Haberde Osimhen'in Premier Lig temsilcisi için biçilmiş kaftan olduğu vurgulandı.
Nijeryalı yıldızın transferini gerçekleştirmesi durumunda Manchester United'ın doğrudan şampiyonluk adayı olacağının altı çizildi.
İngiliz ekibi, Galatasaray'ın yüksek bonservis talebini karşılamanın ve transferin mali şartlarını gerçekleştirmenin yolunu arıyor.
