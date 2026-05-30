TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı kuralı açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TRT Spor'a yaptığı açıklamalarda yabancı oyuncu kuralı tartışmalarına değinerek önemli açıklamalarda bulundu.

Yabancı oyuncu düzenlemesinin yeni alınmış bir karar olmadığını vurgulayan Hacıosmanoğlu, bazı teknik direktörler ve yöneticilerin kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini savundu. Kulüplerin genç futbolculara daha fazla fırsat vermesi gerektiğini belirten TFF Başkanı, yabancı oyuncu sayısına yönelik eleştirilere de yanıt verdi.

Kulüp başkanlarına çağrıda bulunan Hacıosmanoğlu, "Kulüp başkanlarından istirham ediyorum, eski alışkanlıklarını bıraksınlar. Geçmişte TFF başkanları özellikle dört büyük kulüple iyi ilişkiler kurma çabası içindeydi. Bizim böyle bir derdimiz yok. Bu ülkeye karşı sorumluluğumuz var. Futbolun marka değerine hizmet ediyoruz. Herkesi memnun etme gibi bir hedefimiz de bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

Yabancı oyuncu kuralının bu sezon açıklanmadığını hatırlatan Hacıosmanoğlu, "Bu düzenlemeyi geçen yıl duyurduk. Ancak teknik direktörler ve yöneticiler kamuoyunu yanıltıyor. 12+4 sistemiyle devam edilse sorunlar çözülecek miydi? Sadece iki oyuncu farkıyla mı kurtulacaksınız?" dedi.

Türk futbolunun yabancı oyuncu konusunda farklı bir anlayışa ihtiyaç duyduğunu belirten Hacıosmanoğlu, kulüplerin ekonomik sıkıntılarına da dikkat çekerek, "Bu ülke yabancı oyuncu çöplüğünden kurtulmalı. Kulüpler borç batağında. Türkiye'de futbolcu mu yok? Gençlere şans verseniz..." şeklinde konuştu.

Genç oyuncuların önünün açılması gerektiğini vurgulayan TFF Başkanı, örnek olarak İspanyol yıldız Lamine Yamal ile milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı gösterdi. Hacıosmanoğlu, "Lamine Yamal kaç yaşında oynuyor? Arda Güler, Kenan Yıldız ortada. Siz ise kariyerinin sonuna gelmiş oyuncuları getiriyorsunuz. Bunun Türk futboluna ne faydası oluyor?" değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca yabancı oyuncu sayısının artırılacağı yönündeki iddiaları da yalanlayan Hacıosmanoğlu, "Kimseye 12+4 için söz vermedik. Böyle bir konuda kimseyle görüşmemiz olmadı" diyerek tartışmalara son noktayı koydu.