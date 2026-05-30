PSG-Arsenal Şampiyonlar Ligi final maçı CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG ile Arsenal Macaristan'ın başkenti Bükreş'te karşı karşıya geliyor. Paris Saint-Germain, Avrupa'nın en büyük kupasının son sahibi olarak Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor. Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çıktığı 14 maçta 11 galibiyet ve 3 beraberlik alarak namağlup finale yükseldi. İngiliz temsilcisi, Şampiyonlar Ligi kupasını ilk kez kazanmak için sahaya çıkıyor.

İŞTE DEV FİNALİN 11'LERİ

PSG: Safonov; Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia.

ARSENAL: Raya; Hincapie, Gabriel, Saliba, Mosquera; Lewis-Skelly, Rice, Odegaard; Trossard, Havertz, Saka.

ALMAN HAKEM DÜDÜK ÇALIYOR

Dev finalde Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniel Siebert düdük çalıyor. Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ile Rafael Foltyn üstleniyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Sandro Scharer. Mücadelede VAR'da Bastian Dankert, AVAR'da Robert Schröder ile Carlos del Cerro Grande görev yapıyor.

PSG-ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Arsenal finali 30 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.