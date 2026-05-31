Fenerbahçe'den John Stones bombası! Transfer görüşmeleri başladı
Fenerbahçe, savunmaya dünya çapında bir yıldız eklemek için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerde başkan adayları Hakan Safi ve Aziz Yıldırım'ın, Manchester City'den ayrılan John Stones'un menajeriyle temas kurduğu ve İngiliz stopere teklif hazırlığında olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2026 06:50
13 MİLYON EURO MAAŞ
Sarı-lacivertliler, her ne kadar Stones için istekli olsa da bu transferde rakipleri oldukça fazla...
İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre; Alman devi Bayern Münih'in yanı sıra; Everton, Tottenham, Chelsea, Milan ve Juventus da 32 yaşındaki savunmacıyla ilgileniyor.
Ancak 13 milyon euroluk maaşı bu takımların ödemek istemediği de ifade ediliyor. F.Bahçe'nin Stones'a aynı maaşı önereceği de gelen iddialar arasında.
CİTY'DE 10 SEZON OYNADI
Futbola Barnsley altyapısında başlayan Jhon Stones, 2013'te Everton'a 3.5 milyon euroya gitti.
Yıldız oyuncu, 3 sezon sonra ise 55.6 milyon euroya Manchester City'nin yolunu tuttu. 10 sezon boyunca mavilerin formasını giyen Stones, 19 kupa kazandı.
PEP'LE BİRLİKTE VEDA ETTİ
Premier Lig'in son haftasındaki Aston Villa maçıyla birlikte John Stones, Manchester City'ye veda etti.
Aynı maçta Pep Guardiola da City'den ayrıldı. İspanyol teknik adamla birlikte aynı anda Mavilere gelen İngiliz oyuncu, aynı anda veda etmiş oldu.
