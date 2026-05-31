Galatasaray'ın peşindeki Thuram'ın bonservisi belirlendi!

Orta saha hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, transfer gündemine Juventus'ta forma giyen Khephren Thuram'ı almıştı. Sarı-kırmızılıların yakından ilgilendiği yıldız futbolcu için İtalyan basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Haberlere göre Juventus, Fransız orta sahanın bonservis bedelini belirledi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2026 06:50
Kadrosunu güçlendirme çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray ile ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
Takvim'in Corriere dello Sport'tan derlediği haberde Juventus'un, Galatasaray'ın ilgi gösterdiği Fransız orta sahası Khephren Thuram için Sarı-Kırmızılılar'dan 40 milyon euro talep ettiğini öne sürdü.
Haberde, Sarı- Kırmızılılar'ın orta saha transferindeki önemli hedeflerinden biri olan Thuram için yapacağı görüşmelerin kolay geçmesinin beklenmediği detayı da yer aldı.