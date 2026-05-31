Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'a genç Osimhen! Okan Buruk transferini istiyor

Yeni sezona güçlü ve geniş bir kadroyla girmeyi hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen transferine alternatif olarak genç bir golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2026 06:50
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray kadrosuna ikinci bir Osimhen'i katabilir.

Sarı-Kırmızılılar'ın Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'da forma giyen 19 yaşındaki Nijeryalı golcü George Ilenikhena'yı gündemine aldığı öğrenildi.

Genç golcü için scout ekibinin olumlu rapor verdiği, teknik direktör Okan Buruk'un da 1.85'lik yıldızı kadrosunda görmek istediği belirtiliyor.

Bu gelişmelerin ardından yönetimin ilerleyen günlerde hem Suudi ekibi hem de oyuncunun menajeriyle temas kurup resmi teklif yapması bekleniyor.

Bu sezon forma giydiği 26 maçta 607 dakika sahada kalan Nijeryalı golcü fileleri 4 kez havalandırdı.

Fizik gücü ve mücadeleci yapısıyla dikkat çeken genç forvetin Körfez ekibiyle olan kontratı 2029 yılında sona erecek.

Cimbom, Osimhen'in arkasını kendisine benzeyen genç bir oyuncuyla güçlendirip kulübeyi sağlama almayı hedefliyor.

Cimbom'un gündemindeki Ilenikhena, şubat ayında Monaco'dan 33 milyon euro karşılığında Körfez ekibine transfer olmuştu.

