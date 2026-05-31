Aziz Yıldırım'dan stoper transferi açıklaması!

Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2026 00:17

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, A Spor'un konuğu oldu. Sarı lacivertli kulübün başkanı seçilmesi halinde yapılacak transferlerden bahseden Yıldırım, 2 stoper alacaklarını söyledi ve şunları kaydetti: "20 Haziran'a kadar her şeyi halletmemiz lazım. Zaten iki forvet aldıktan sonra bir şey kalmıyor. Stoper de alacağız! Şimdi konuşturacaksınız beni. İki tane stoper alacağız. Biri sol ayaklı olacak, biri benim gibi sağ ayaklı olacak. 22 Haziran'da resmi transfer dönemi açılacak, transferlerin hepsini yapacağız. Dünya Kupası'ndan bir oyuncu alırsak, o biraz geç gelebilir. Onları inceliyorlar ve bana anlatıyorlar."