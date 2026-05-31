Beşiktaş'tan Trabzonspor'un gözdesine kanca!

Ersin Destanoğlu'yla henüz yeni kontrat imzalamayan ve kaleci konusunda belirsizlik yaşayan Beşiktaş, 25-26 sezonunu Türkiye'de geçirmiş bir isme yöneldi. Siyah-beyazlılar, bonservisi Manchester United'da bulunan ve sezonu Trabzonspor'da noktalayan Andre Onana'nın transferi için harekete geçti. Bordo mavili ekibin Manchester United'ı bonservis konusunda tatmin edecek bir teklif yapamayacağını düşünen Beşiktaş, İngiliz ekibiyle temaslara başladı.

Premier Lig devi, maaş yükünden kurtulmak istediği 30 yaşındaki file bekçisini bonservisiyle satmak istiyor. Posta'da yer alan habere göre bu durum gerçekleşmediği takdirde United, oyuncuyu yeniden kiralamaya sıcak bakıyor.