Manchester United'ın yıldızı Galatasaray'a! Transferde sıcak gelişme
Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların son olarak Manchester United'ın yıldız ismini kadrosuna katabileceği aktarıldı. İşte tüm detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2026 09:28
Galatasaray geride kalan sezon büyük bir başarıya imza atarak sezonu Trendyol Süper Lig'in şampiyon olarak tamamladı.
Sarı-kırmızılılarda 4 sezon üst üste lig şampiyonluğunun ardından artık Avrupa'da daha büyük başarıların gelmesi hedefleniyor.
Cimbom'da Devler Ligi için güçlü bir kadro kurulması planlanırken transferde sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Cimbom son olarak rotasını İngiltere'ye kırdı.
Yeni Asır'ın haberine göre; on numara bölgesi için Cimbom'un Manchester United'dan Mason Mount'u gündemine aldığı aktarıldı.
Galatasaray'ın 10 numara aradığını bilen menajerlerin, İngiliz yıldızı sarı-kırmızılılara önerdiği aktarıldı.
Son üç sezondur Manchester United formasını terleten ancak sakatlıkların da etkisiyle istikrarlı bir performans sergileyemeyen futbolcu bu sezon ligde 23 karşılaşmaya çıkarken bu süreçte 3 kez gol kaydetti.
Futbolcuyla Fulham ve Premier Lig'e çıkma başarısı gösteren Coventry City'nin de yakından ilgilendiği ifade edilirken, sarı-kırmızılı kurmayların henüz net bir karar vermediği aktarıldı.