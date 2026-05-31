Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belli oldu! Yerine 2 aday var
Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlaması sürerken Barış Alper Yılmaz ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, yıldız oyuncunun bonservisini belirledi. Öte yandan 26 yaşındaki milli futbolcunun yerine düşünülen 2 isim ortaya çıktı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2026 10:52
Bu oyuncular arasında geçtiğimiz sezon Neom SC'yi peşine takan fakat yönetimden onay alamayan Barış Alper Yılmaz vardı.
Aslan, Dünya Kupası sonrası teklif gelmesine kesin gözüyle bakılan 26 yaşındaki kanat oyuncusu için istediği miktarı belirledi.
Sabah'ta yer alan habere göre Cimbom, yıldız oyuncunun transferinden en az 40 milyon euro gelir bekliyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, Barış Alper'in yerine Napoli'ye dönen Noa Lang ile Midtjylland'dan Aral Şimşir'i takip ediyor.
Bu sezon Galatasaray forması ile tüm kulvarlarda 49 maça çıkan Barış, bu karşılaşmalarda toplamda 12 gol/16 asist kaydetti.
