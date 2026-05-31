Barış Alper Yılmaz'dan gündem olan Fenerbahçe sözleri!
Galatasaray geride kalan sezonu Trendyol Süper Lig'de şampiyon olarak tamamlarken sarı-kırmızılı camiadan dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak takımın yıldız isimlerinden Barış Alper Yılmaz'ın ezeli rakipleri Fenerbahçe ile ilgili söylemiş olduğu sözler dikkat çekti.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2026 15:39
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu, şampiyonluk sürecini değerlendirdi. İşte o sözler...
"EN ÜZÜLDÜĞÜM MAÇ..."
"Türkiye Kupası... En üzüldüğüm maçlardan biri. Kupa'ya elendik, ne demek ya Kupa'dan eleniyoruz! Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi, Lig, Kupa; tüm kupalara talibiz. Başka düşüncemiz olmayacak."
"BÜTÜN KUPALARA TALİBİZ"
"Seneye Şampiyonlar Ligi'nde daha üste çıkmak için mücadele edeceğiz. Son 16 bize yetmemeli. Daha da üstüne çıkacağız inşallah. Seneye bütün kupalara talibiz!"
MERTENS'E ÖVGÜLER DİZDİ
"En büyük pay Dries ağabey. Dries ağabey bana gerçekten çok büyük rol model oldu. Bazen yapamadığım bazı şeyleri kendisi anlatarak beni itti aslında. Çok şanslı hissediyorum kendimi. Yapamadığımda çevrem beni öne itiyor. Hocam da dahil."
"İLK KULÜBE GİRDİĞİM GÜNLERİ..."
"İnsan bir kere durduğu yerde durursa hiçbir anlamı olmaz. Yaşımız ilerliyor. İlk kulübe girdiğim günleri hatırlıyorum, bir bakmışsın beşinci senem. Zaman geçiyor; günün, anın, sevdiğimiz insanların değerini çok iyi bilmemiz lazım."
FORMASINI ÇIKARDIĞI SEVİNÇ HAKKINDA...
"Bazen Ferrari'nin üstü kapalı olur ya; hocam söylemişti 'Çıkarma yapma etme' diye ama o adrenalinle artık gol sonrası üstümü çıkarayım istedim. Çalışarak yapılmış bir şey bu, bu işin sırrı çalışmaktan geçiyor."
"HOCAMIZ BAŞARIYA AÇ..."
"Daha önceden tanışıyor muyduk Okan hocayla; bu galiba ilk olacak, Ankara Demir'de oynarken, bir bak da yanlış olmasın (Gülerek) Kupa maçında Akhisar'a karşı oynarken Akhisar'ın hocasıydı. O sene galiba Akhisar şampiyon olmuştu. Tanışmadık ama oyuna dahil olmuştum sonradan. Hocamız başarıya aç ya kendisi maşallah.
Okan hocamızın iletişim yönünü çok seviyorum ben. Yani gece canınız sıkılabilir, uyuyamazsınız, moraliniz bozuk olabilir, ailevi belki problemler yaşayabilirsiniz, hiç çekinmeden arayıp yanına gidip onunla sohbet edip detleşebileceğiniz biri. Hem ağabey hem arkadaş. Bize inanılmaz enerji veriyor."