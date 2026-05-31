Barış Alper Yılmaz'dan gündem olan Fenerbahçe sözleri!

"HOCAMIZ BAŞARIYA AÇ..." "Daha önceden tanışıyor muyduk Okan hocayla; bu galiba ilk olacak, Ankara Demir'de oynarken, bir bak da yanlış olmasın (Gülerek) Kupa maçında Akhisar'a karşı oynarken Akhisar'ın hocasıydı. O sene galiba Akhisar şampiyon olmuştu. Tanışmadık ama oyuna dahil olmuştum sonradan. Hocamız başarıya aç ya kendisi maşallah. Okan hocamızın iletişim yönünü çok seviyorum ben. Yani gece canınız sıkılabilir, uyuyamazsınız, moraliniz bozuk olabilir, ailevi belki problemler yaşayabilirsiniz, hiç çekinmeden arayıp yanına gidip onunla sohbet edip detleşebileceğiniz biri. Hem ağabey hem arkadaş. Bize inanılmaz enerji veriyor."