A Milli Takım'da Ozan Kabak: Elimizden geleni yapacağız!

A Milli Takım'da Ozan Kabak, Kuzey Makedonya ile oynanacak olan hazırlık maçı öncesi basın toplantısında konuştu.
İŞTE OZAN KABAK'IN SÖZLERİ:
24 sene sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılıyoruz, çok heyecanlıyız. Burası Milli Takım. Türkiye'nin en iyi futbolcuları burada. Elimizden geleni yapacağız. Ülkemiz için en iyisi kimse o oynayacak, diğerleri de onu destekleyecek.
