Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş'tan Oliver Glasner açıklaması!

Beşiktaş, teknik direktörlük için Oliver Glasner’le görüşüldüğü iddialarını yalanladı. İşte kulübün resmi açıklaması... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2026 14:00 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2026 14:06
Beşiktaş'tan Oliver Glasner açıklaması!

Beşiktaş, teknik direktörlük için Oliver Glasner'le görüşüldüğü iddialarını yalanladı. Siyah-beyazlı kulübün resmi kanalları üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı...

"TAMAMEN ASILSIZDIR"

"Futbol A Takımımızın teknik direktörlüğü için Oliver Glasner'le görüşüldüğü ve prensip anlaşmasına varıldığı iddiasıyla yazılı ve görsel basın ile dijital medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır.

Masa başında üretilen bu ve benzeri maksatlı haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Futbol A Takımımızın yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmaların Başkanımız Serdal Adalı ile Yönetim Kurulumuzun bilgisi dahilinde Futbol Direktörümüz Önder Özen tarafından titizlikle yürütülmekte olduğunu ve yeni teknik direktörümüz belirlendiğinde detaylı bilgilendirmenin kulübümüzün resmi iletişim kanalları aracılığıyla camiamız ve kamuoyuyla paylaşılacağını bir kez daha hatırlatırız."

