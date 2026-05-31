Vincenzo Montella'dan sakatlık açıklaması!

Ziraat Türkiye Kupası
A Milli Takımımız, Kuzey Makedonya ile 1 Haziran Pazartesi günü hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma öncesi teknik direktör Vincenzo Montela, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2026 14:43 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2026 15:45
A Milli Takımımız, Kuzey Makedonya ile 1 Haziran Pazartesi günü hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi teknik direktör Vincenzo Montella, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Montella, takımdaki yıldız isimlerin sakatlık durumu hakkında da konuştu.

İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLERİ:

SAKAT OYUNCULARIN SON DURUMLARI HAKKINDA...

"Keyifli ve yoğun bir hafta oldu bizim için. Kerem ile alakalı ufak bir korku yaşadık. Normale döndü şu an. Antrenmanlara başlayabilir ama hiçbir şekilde acele etmiyorum ve riske girmiyorum. Ufak bir sakatlık geçiren Mustafa da var, onu da değerlendiriyoruz, durumunu takip ediyoruz. Arda Güler de çok iyi durumda, daha farklı bekliyordum. Kenan da öyle. Ferdi'de ufak tefek sorunlar var, takip ediyoruz. Riske girmiyoruz. Herkes çok iyi, çok motive."

NEDEN KUZEY MAKEDONYA?

"Dünya Kupası çok büyük bir organizasyon. Her ülke farklı futbol kültürüne sahip. Kuzey Makedonya hazırlık maçını Avustralya'ya benzer oynadığı için seçtik. Venezuela maçını ise Güney Amerika takımı olduğu için seçtik. 10 yıldan fazla süredir Güney Amerika takımıyla oynamamıştık."

"ADIM ADIM İLERLEMELİYİZ"

"Ben çok hayalperest ve büyük hedeflere sahip biriyim. Bu benim DNA'mda var. Ben her seferinde adım adım ilerlerim. Hedefimiz gruptan başarıyla çıkmak önce. Sonrasını adım adım ilerlemeliyiz. Grubumuz, dengeli bir grup. Dünya Kupası'nda futbolun en iyileri yarışacak. Biz tüm adımlarımızı hayallerimize gidebilmek için atacağız."

