Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de Jean-Philippe Mateta zirvesi!

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Crystal Palace'ın şampiyon forveti Jean-Philippe Mateta için girişimlerde bulundu. Oyuncunun menajeri ile İngiltere'de bir araya gelen Yıldırım, önümüzdeki günlerde Mateta ile masaya oturacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2026 14:12
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın, yaz transfer dönemi planlaması kapsamında İngiltere'de temaslarda bulunduğu yıldız forvet ile ilgilendiği öne sürüldü.

6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde dernek ziyaretleri için İngiltere'ye giden Yıldırım'ın, burada Fransız golcünün menajeriyle bir araya geldiği ve oyuncunun şartları hakkında bilgi aldığı iddia edildi.

MASAYA OTURULACAK

Sabah'ın haberine göre, Yıldırım'ın ilerleyen günlerde Crystal Palace yönetimi ve 28 yaşındaki forvet Jean-Philippe Mateta ile resmi görüşme masasına oturmasının beklendiği ifade edildi.

Mateta'nın performansıyla dikkat çektiği ve özellikle UEFA Konfereans Ligi finalindeki etkili oyunuyla öne çıktığı belirtilirken, transfer sürecine ilişkin gelişmelerin seçim sonrası netlik kazanabileceği aktarıldı.

Öte yandan, Aziz Yıldırım cephesinde iki santrfor transferi hedefinin sürdüğü ve Mateta'nın bu planlamada öne çıkan isimlerden biri olduğu kaydedildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Crystal Palace formasıyla 50 maça çıkan 16 gol ve 3 asist ile takımına katkı sağladı.

PİYASA DEĞERİ

Londra ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olarak gösteriliyor.

