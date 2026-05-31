Fenerbahçe'de Jean-Philippe Mateta zirvesi!
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Crystal Palace'ın şampiyon forveti Jean-Philippe Mateta için girişimlerde bulundu. Oyuncunun menajeri ile İngiltere'de bir araya gelen Yıldırım, önümüzdeki günlerde Mateta ile masaya oturacak. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2026 14:12
MASAYA OTURULACAK
Mateta'nın performansıyla dikkat çektiği ve özellikle UEFA Konfereans Ligi finalindeki etkili oyunuyla öne çıktığı belirtilirken, transfer sürecine ilişkin gelişmelerin seçim sonrası netlik kazanabileceği aktarıldı.
Öte yandan, Aziz Yıldırım cephesinde iki santrfor transferi hedefinin sürdüğü ve Mateta'nın bu planlamada öne çıkan isimlerden biri olduğu kaydedildi.
BU SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Crystal Palace formasıyla 50 maça çıkan 16 gol ve 3 asist ile takımına katkı sağladı.
PİYASA DEĞERİ
Londra ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olarak gösteriliyor.
