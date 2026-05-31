Galatasaray'dan Osimhen depremi: Transfer olabilir!
Galatasaray'da Victor Osimhen ile ilgili öne sürülen transfer iddiası gündemi sarstı. Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, yıldız golcünün kulüp değiştirebileceğini ve bu sebeple oynanacak hazırlık maçlarında forma giymeyeceğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2026 14:14
Bu açıklamaların ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, Nijeryalı yıldızın herhangi bir kulüp ile temas halinde olup olmadığını araştırmaya başladı.
27 yaşındaki yetenekli santrforun adı Barcelona, PSG, Arsenal, Manchester United gibi dev takımlar ile anılıyor.
Osimhen ile ilgili daha önce dış basında yer alan haberlerde hedefinin bir gün Premier Lig'de forma giymek olduğu öne sürülmüştü.
Yıldız golcünün olası bir satışında Napoli, kardan %10 pay alacak.
Öte yandan sarı-kırmızılıların Osimhen için belirlediği bonservis bedelinin 150 milyon euro olduğu aktarılıyor.
Sezonu 33 maçta 22 gol/8 asist ile tamamlayan Osimhen'in Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihinde sona eriyor.
İşte The Sun'da yer alan o haber...
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.