CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'ın transfer gündemindeydi! Zeki Çelik kararını verdi

Galatasaray'ın transfer gündemindeydi! Zeki Çelik kararını verdi

Galatasaray transfer gündeminde yer alan Zeki Çelik hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların radarındaki milli futbolcunun kariyer planlamasına ilişkin kararını verdiği ve maaş şartları üzerine görüşmelere başladığı belirtildi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2026 15:28
Galatasaray'ın transfer gündemindeydi! Zeki Çelik kararını verdi

Okan Buruk yönetiminde üst üste 4. şampiyonluğu yaşayan Galatasaray'da transfer için çalışmalar sürüyor.

Galatasaray'ın transfer gündemindeydi! Zeki Çelik kararını verdi

BOEY BÜYÜK OLASILIKLA AYRILACAK

Devre arasında Bayern Münih'ten kiralanan Sacha Boey'in 15 milyon euro'luk opsiyonunu kullanmak istemeyen Galatasaray'da bu pozisyonu dolduran bir başka isim de transfer olabilir.

Galatasaray'ın transfer gündemindeydi! Zeki Çelik kararını verdi

SALLAI SATILABİLİR

Sağ bek olarak birçok maçta görev alan ve başarılı performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Roland Sallai, iyi bir teklif gelmesi durumunda satılabilir. Bu sebeple sarı-kırmızılılar, 10+4 kontenjanında yer doldurmayacak bir sağ bek profili arıyor.

Galatasaray'ın transfer gündemindeydi! Zeki Çelik kararını verdi

GALATASARAY'IN RADARINDA ZEKİ ÇELİK VAR

Bu kapsamda Galatasaray'ın ilgilendiği isimlerden bir tanesi Roma forması giyen Zeki Çelik.

Galatasaray'ın transfer gündemindeydi! Zeki Çelik kararını verdi

İTALYAN BASINI DUYURDU

Adı transferde Galatasaray ile anılan milli futbolcu hakkında İtalyan basınından dikkat çeken bir gelişme paylaşıldı.

Galatasaray'ın transfer gündemindeydi! Zeki Çelik kararını verdi

KARARINI VERDİ

Corriere della Sera'nın haberine göre 29 yaşındaki sağ bek, transfer hakkında kararını verdi.

Galatasaray'ın transfer gündemindeydi! Zeki Çelik kararını verdi

3 MİLYON EURO İSTİYOR

Kontratı haziran ayında sona erecek olan oyuncu için Roma'yla sözleşme görüşmelerine başlayan milli sağ bekin hedefinin, yıllık maaşını bonuslar dahil 2 milyon eurodan yaklaşık 3 milyon euro seviyesine çıkarmak olduğu ifade edildi.

Galatasaray'ın transfer gündemindeydi! Zeki Çelik kararını verdi

600 BİN EURO FARK VAR

Taraflar arasında yaklaşık 600 bin euro (brüt) fark olduğu da yer alan bilgiler arasında.

Galatasaray'ın transfer gündemindeydi! Zeki Çelik kararını verdi

"SİZ KALIRSANIZ BEN DE KALIRIM"

Haberde, Galatasaray'ın milli oyuncu için devreye girmeye çalıştığı ancak Zeki Çelik'in uzun süredir teknik direktörüne söz verdiği ve "Eğer siz kalırsanız ben de kalırım" dediği aktarılıdı.

Galatasaray'ın transfer gündemindeydi! Zeki Çelik kararını verdi

PERFORMANSI

Bu sezon Roma formasıyla 45 maçta görev alan Zeki Çelik, 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Kontratı haziran ayında bitecek olan milli oyuncunun piyasa değeri 15 milyon eruo olarak gösteriliyor.

Galatasaray'ın transfer gündemindeydi! Zeki Çelik kararını verdi

İŞTE O HABER

İşte Hakan Safi'nin anlaşma sağladığı teknik direktör!
Yıldırım'dan Alex açıklaması!
DİĞER
Suna Selen Münir Özkul ile neden boşandıklarını ilk kez açıkladı! "Taze kana ihtiyacım vardı"
CHP'de 'MYK' kaosu! Kılıçdaroğlu A Takımı'nı açıklayacak | Manisa vekili Özgür Özel ekibini TBMM'de topladı
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Safi'den transfer sözleri: Bizzat görüştüm
G.Saray'dan Osimhen depremi: Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yıldırım'dan Alex açıklaması! Yıldırım'dan Alex açıklaması! 15:17
Safi'den transfer sözleri: Bizzat görüştüm Safi'den transfer sözleri: Bizzat görüştüm 14:47
Ozan Kabak: Elimizden geleni yapacağız! Ozan Kabak: Elimizden geleni yapacağız! 14:47
Montella'dan sakatlık açıklaması! Montella'dan sakatlık açıklaması! 14:42
G.Saray'dan Osimhen depremi: Transfer... G.Saray'dan Osimhen depremi: Transfer... 14:14
F.Bahçe'de Mateta zirvesi! F.Bahçe'de Mateta zirvesi! 14:12
Daha Eski
Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması! Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması! 14:00
G.Saray'da o mevkiye dokunulmayacak! G.Saray'da o mevkiye dokunulmayacak! 12:25
Semedo'nun yerine o yıldız gelecek! Semedo'nun yerine o yıldız gelecek! 11:23
NBA'da finalin adı Knicks-Spurs! NBA'da finalin adı Knicks-Spurs! 10:59
Barış Alper'in bonservisi belli oldu! Barış Alper'in bonservisi belli oldu! 10:52
F.Bahçe'den Mert Müldür için flaş karar! F.Bahçe'den Mert Müldür için flaş karar! 10:36