Galatasaray'ın transfer gündemindeydi! Zeki Çelik kararını verdi
Galatasaray transfer gündeminde yer alan Zeki Çelik hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların radarındaki milli futbolcunun kariyer planlamasına ilişkin kararını verdiği ve maaş şartları üzerine görüşmelere başladığı belirtildi. İşte ayrıntılar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2026 15:28
GALATASARAY'IN RADARINDA ZEKİ ÇELİK VAR
Bu kapsamda Galatasaray'ın ilgilendiği isimlerden bir tanesi Roma forması giyen Zeki Çelik.
İTALYAN BASINI DUYURDU
Adı transferde Galatasaray ile anılan milli futbolcu hakkında İtalyan basınından dikkat çeken bir gelişme paylaşıldı.
KARARINI VERDİ
Corriere della Sera'nın haberine göre 29 yaşındaki sağ bek, transfer hakkında kararını verdi.
3 MİLYON EURO İSTİYOR
Kontratı haziran ayında sona erecek olan oyuncu için Roma'yla sözleşme görüşmelerine başlayan milli sağ bekin hedefinin, yıllık maaşını bonuslar dahil 2 milyon eurodan yaklaşık 3 milyon euro seviyesine çıkarmak olduğu ifade edildi.
600 BİN EURO FARK VAR
Taraflar arasında yaklaşık 600 bin euro (brüt) fark olduğu da yer alan bilgiler arasında.
"SİZ KALIRSANIZ BEN DE KALIRIM"
Haberde, Galatasaray'ın milli oyuncu için devreye girmeye çalıştığı ancak Zeki Çelik'in uzun süredir teknik direktörüne söz verdiği ve "Eğer siz kalırsanız ben de kalırım" dediği aktarılıdı.
PERFORMANSI
Bu sezon Roma formasıyla 45 maçta görev alan Zeki Çelik, 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Kontratı haziran ayında bitecek olan milli oyuncunun piyasa değeri 15 milyon eruo olarak gösteriliyor.
İŞTE O HABER
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.