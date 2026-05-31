Aziz Yıldırım'dan Alex de Souza açıklaması!
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de başkan seçilmesi halinde Alex de Souza'nın efsanesi olduğu kulüpte görev alıp almayacağı konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2026 15:17 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2026 15:32
"İHTİYAÇ OLURSA MEMNUNİYETLE"
"8 sene önce Alex'i getirdiler, localarda seçim propagandası olarak kullandılar. 8 senedir Alex'e hiçbir görev vermediler. Bizim problemimiz yok eğer gerekliyse, gelmesi gerekiyorsa, ihtiyaç olursa memnuniyetle."
