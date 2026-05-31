Ziraat Türkiye Kupası
Hakan Safi'den transfer açıklaması: Fenerbahçe'nin topçusu olamaz!

Hakan Safi'den transfer açıklaması: Fenerbahçe'nin topçusu olamaz!

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, transfer gündeminde yer alan isimlere değindi. 2 milli futbolcu ile anlaştığını açıklayan Safi, 2 dünya yıldızı ismin transfer edileceğini duyurdu. Öte yandan Rafael Leao ve Serhou Guirassy hakkındaki sözleri gündem oldu. İşte o açıklamalar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2026 14:48
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul öncesinde başkan adaylarının transfer çalışmaları gündemdeki yerini koruyor.

Başkan adayı Hakan Safi, katıldığı programda transfer gündemine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Birçok önemli oyuncuyla temas halinde olduklarını belirten Safi, Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy ile görüştüğünü açıkladı.

"BİZİM TOPÇUMUZ OLAMAZ"

Rafael Leao hakkında da konuşan Safi, oyuncunun Fenerbahçe'ye transferinin mümkün görünmediğini ifade ederek, "Leao'yu gittim, seyrettim. Ben 10. dakikada bizim topçumuz olmadığını anladım. Nasıl anladın derseniz; sorduk, soruşturduk herkese" dedi.

GUIRASSY SÖZLERİ

Guirassy transferiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Safi, "Serhou Guirassy ile 23 Nisan'da bizzat kendim görüştüm, yarın da görüşeceğiz. Klasik rakibimizin çirkinleştirme oyunları. Dolayısıyla seçimi kim kazanacaksa Guirassy'ı da gider alır. O yüzden bu kardeşiniz onu da alacak inşallah" ifadelerini kullandı.

"2 MİLLİ FUTBOLCU İLE ANLAŞTIK"

Öte yandan Safi, "2 tane yerli, milli oyuncuyla anlaştık. Onları da açıklayacağız. 2 tane de dünya yıldızı getireceğim, bu belki 3 de olabilir. Sadece ipucu veriyorum, internete bakınca görürsünüz." ifadeleri ile taraftarları heyecanlandırdı.

