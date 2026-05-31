Ramy Bensebaini'ye Galatasaraylı eski oyuncudan çağrı: Teklifi kabul et!

"TÜM KALBİMLE SÖYLÜYORUM" "Ona tüm kalbimle, Türk kulübü Galatasaray'ın teklifini kabul etmesini tavsiye ediyorum. Türk seyircisi futbola tutkuyla bağlı bir seyirci ve Cezayir seyircisine çok benziyor; özellikle de muhteşem ve son derece coşkulu Galatasaray taraftarları."

"G.SARAY'DA YENİ BİR MACERA HARİKA OLUR" "Bugün takım, çok iyi tanıdığım bir teknik direktör tarafından yönetiliyor; kendisi olağanüstü bir oyuncuydu, güçlü bir kişiliğe ve teknik vizyona sahip. Ramy Bensebaini için Galatasaray'da yeni bir macera harika olurdu. Bu büyük kulüpte harika anılarım var."