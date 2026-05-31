Ziraat Türkiye Kupası
Ramy Bensebaini'ye Galatasaraylı eski oyuncudan çağrı: Teklifi kabul et!

Yaz transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 2007-2008 sezonunda sarı-kırmızılı formayı giyen Cezayirli futbolcu Ismael Bouzid, vatandaşına Galatasaray'ın transfer teklifini kabul etmesi yönünde çağrıda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2026 16:26 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2026 17:05
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Bundesliga devlerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Cezayirli stoper Ramy Bensebaini'ye ülkesinden Galatasaray'ın transfer teklifini kabul etmesi yönünde çağrı yapıldı.

Cezayirli eski milli futbolcu Ismael Bouzid, sarı-kırmızılılara imza atmasının Bensebaini için harika bir meydan okuma olacağını ifade etti.

OKAN BURUK ÖVGÜSÜ

Süper Lig'de 2007-2009 yılları arasında Galatasaray ve Ankaragücü forması giyen Bouzid, Türk halkının futbola olan tutkusunu vurgularken teknik direktör Okan Buruk'u "Çok iyi tanıdığım bir teknik direktör. Olağanüstü bir oyuncuydu. Güçlü bir kişiliğe ve teknik vizyona sahip." ifadeleri ile övdü.

İşte Ismael Bouzid'in vatandaşına yaptığı o çağrı ve açıklamalarının tamamı...

"TÜM KALBİMLE SÖYLÜYORUM"

"Ona tüm kalbimle, Türk kulübü Galatasaray'ın teklifini kabul etmesini tavsiye ediyorum. Türk seyircisi futbola tutkuyla bağlı bir seyirci ve Cezayir seyircisine çok benziyor; özellikle de muhteşem ve son derece coşkulu Galatasaray taraftarları."

"G.SARAY'DA YENİ BİR MACERA HARİKA OLUR"

"Bugün takım, çok iyi tanıdığım bir teknik direktör tarafından yönetiliyor; kendisi olağanüstü bir oyuncuydu, güçlü bir kişiliğe ve teknik vizyona sahip. Ramy Bensebaini için Galatasaray'da yeni bir macera harika olurdu. Bu büyük kulüpte harika anılarım var."

"SAVUNMADA ÇOK ETKİLİ BİR İSİM"

"Ramy tecrübeli bir oyuncu ve yıllar boyunca yüksek seviyede geliştirdiği çalışma temposunu da göz önünde bulundurursak, bu faktörler onu savunmanın merkezinde çok etkili bir isim haline getiriyor."

