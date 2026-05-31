Swiatek ve Bencic, Fransa Açık'a veda etti!

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen organizasyonun 8. gününde Polonyalı Iga Swiatek (3), Ukraynalı Marta Kostyuk ile karşılaştı. Rakibine 7-5 ve 6-1'lik setler sonucunda 2-0 yenilen Swiatek, daha önce 4 kez şampiyonluk yaşadığı turnuvaya veda etti.

Günün diğer maçında Ukraynalı Elina Svitolina (7), İsviçreli Belinda Bencic'i (11) 4-6, 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

36 yaşındaki Romanyalı sporcu Sorana Cirstea ise Çinli Xiyu Wang'ı 6-3 ve 7-6'lık setlerle geçerek bir üst tura çıktı.