Arda Güler UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 'Sezonun Çıkış Yapan Oyuncusu' seçildi!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonu PSG'nin Budapeşte'deki finalde Arsenal'ı seri penaltı atışları sonucunda mağlup ederek şampiyon olmasının ardından sona erdi. Devler Ligi'nde sona eren 25/26 sezonunun 'Çıkış Yapan Oyuncusu' olarak ise Arda Güler seçildi.

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çıktığı 14 maçta 2 gol 4 asistlik performans gösterdi. Arda, Bayern Münih'e deplasmanda attığı 2 golle sezona damga vurmuştu.

