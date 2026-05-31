Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Arsenal 22 yıl sonra gelen lig şampiyonluğunu kutladı!

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, 22 yıl sonra kazandığı şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2026 19:23
2025-26 sezonunu Manchester City'nin 7 puan önünde zirvede tamamlayan Kuzey Londra ekibi, 2004'ten bu yana kazandığı ilk Premier Lig şampiyonluğunu üstü açık otobüsle geçit töreni yaparak kutladı.

Arsenalli futbolcular ve teknik heyet, yerel saatle 14.00'te başlayan geçit töreninde, yaklaşık 9 kilometrelik rotada sokakları dolduran on binlerce taraftarıyla coşkulu bir kutlama yaptı.

Tören sırasında konuşan Arsenal'in yıldız futbolcusu Declan Rice, "Sesim kısıldı. Bu takımı seviyorum, bu teknik direktörü seviyorum. İnsanlara yaşatabildiğimiz bu mutluluğu görmek çılgınca ama gelecek yıl daha fazlası için geri döneceğiz." dedi.

Kaptan Martin Odegaard, "Çok muyluyuz. Bunun için çok sıkı çalışıyorduk ve burada, taraftarlarımızla birlikte bunun tadını çıkarmak muhteşem." derken, Kai Havertz ise "Anın tadını çıkaralım ve kendimizle gurur duyalım. Bunun için çok uzun süre bekledik." şeklinde görüş belirtti.

