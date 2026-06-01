Asensio'ya La Liga'dan üçlü kıskaç! Fenerbahçe'nin transfer kararı...
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Marco Asensio hakkında dikkat çeken transfer iddiaları gündeme geliyor. Son olarak Asensio ile La Liga'dan 3 takımın ilgilendiği öğrenilirken Fenerbahçe'nin transfer kararı ise ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2026 00:57 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2026 01:56
Takvim'in haberine göre; Atletico Madrid, Villarreal ve Real Sociedad, 30 yaşındaki İspanyol oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.
Tecrübeli futbolcunun performansını izleyen kulüplerin, önümüzdeki süreçte transfer şartlarını değerlendirebileceği belirtiliyor.
Ancak Fenerbahçe cephesinde Asensio için ayrılık düşüncesi bulunmuyor.
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen İspanyol futbolcunun, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.
38 MÜSABAKADA FORMA GİYDİ!
Marco Asensio geçen sezon Fenerbahçe ile toplam 38 maça çıktı.
Başarılı futbolcu yer aldığı 38 karşılaşmada 13 gol atıp, 14 asist yaptı.
