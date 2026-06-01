CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Asensio'ya La Liga'dan üçlü kıskaç! Fenerbahçe'nin transfer kararı...

Asensio'ya La Liga'dan üçlü kıskaç! Fenerbahçe'nin transfer kararı...

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Marco Asensio hakkında dikkat çeken transfer iddiaları gündeme geliyor. Son olarak Asensio ile La Liga'dan 3 takımın ilgilendiği öğrenilirken Fenerbahçe'nin transfer kararı ise ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2026 00:57 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2026 01:56
Asensio'ya La Liga'dan üçlü kıskaç! Fenerbahçe'nin transfer kararı...

Fenerbahçe'de yeni sezon planlamaları dört bir koldan devam ediyor.

Asensio'ya La Liga'dan üçlü kıskaç! Fenerbahçe'nin transfer kararı...

Sarı lacivertlilerde gelecek isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak futbolcular da büyük önem taşıyor.

Asensio'ya La Liga'dan üçlü kıskaç! Fenerbahçe'nin transfer kararı...

Bu doğrultuda Kanarya'nın yıldız ismi Marco Asensio'ya İspanya'dan ilgi büyüyor.

Asensio'ya La Liga'dan üçlü kıskaç! Fenerbahçe'nin transfer kararı...

Takvim'in haberine göre; Atletico Madrid, Villarreal ve Real Sociedad, 30 yaşındaki İspanyol oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Asensio'ya La Liga'dan üçlü kıskaç! Fenerbahçe'nin transfer kararı...

Tecrübeli futbolcunun performansını izleyen kulüplerin, önümüzdeki süreçte transfer şartlarını değerlendirebileceği belirtiliyor.

Asensio'ya La Liga'dan üçlü kıskaç! Fenerbahçe'nin transfer kararı...

Ancak Fenerbahçe cephesinde Asensio için ayrılık düşüncesi bulunmuyor.

Asensio'ya La Liga'dan üçlü kıskaç! Fenerbahçe'nin transfer kararı...

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen İspanyol futbolcunun, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.

Asensio'ya La Liga'dan üçlü kıskaç! Fenerbahçe'nin transfer kararı...

38 MÜSABAKADA FORMA GİYDİ!

Marco Asensio geçen sezon Fenerbahçe ile toplam 38 maça çıktı.

Asensio'ya La Liga'dan üçlü kıskaç! Fenerbahçe'nin transfer kararı...

Başarılı futbolcu yer aldığı 38 karşılaşmada 13 gol atıp, 14 asist yaptı.

İşte Hakan Safi'nin anlaşma sağladığı teknik direktör!
F.Bahçe'nin Leao teklifi belli oldu!
DİĞER
Ceyda Düvenci’nin eski aşkıydı... 90’ların jönü Kaan Girgin’in son görüntüsü şaşırttı
Gözler Başkan Erdoğan'da: Bayram tatili sonrası Kabine toplanıyor! NATO Zirvesi'nden Orta Doğu'ya masada neler var?
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İtalyan devinden Singo'ya teklif hazırlığı!
G.Saray'ın transfer planlaması ortaya çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osimhen'den o transfer sözlerine yanıt! Osimhen'den o transfer sözlerine yanıt! 00:28
Bensebaini'ye G.Saray çağrısı! Bensebaini'ye G.Saray çağrısı! 00:28
İşte Hakan Safi'nin anlaşma sağladığı teknik direktör! İşte Hakan Safi'nin anlaşma sağladığı teknik direktör! 00:28
Barış Alper'den F.Bahçe açıklaması! Barış Alper'den F.Bahçe açıklaması! 00:28
Yıldırım'dan Alex açıklaması! Yıldırım'dan Alex açıklaması! 00:28
Cagliari'den flaş Semih Kılıçsoy açıklaması! Cagliari'den flaş Semih Kılıçsoy açıklaması! 00:28
Daha Eski
G.Saray'ın gündemindeydi! Transfer kararı... G.Saray'ın gündemindeydi! Transfer kararı... 00:28
Safi'den transfer sözleri: Bizzat görüştüm Safi'den transfer sözleri: Bizzat görüştüm 00:28
G.Saray'dan Osimhen depremi: Transfer... G.Saray'dan Osimhen depremi: Transfer... 00:28
F.Bahçe'de Mateta zirvesi! F.Bahçe'de Mateta zirvesi! 00:28
Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması! Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması! 00:28
G.Saray'da o mevkiye dokunulmayacak! G.Saray'da o mevkiye dokunulmayacak! 00:28