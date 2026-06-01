Osimhen'in peşindeki takım ortaya çıktı! Galatasaray'ın istediği rakam...
Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle'nin açıklamaları Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili soru işaretlerini artırdı. Chelsea'nin yıldız golcünün peşinde olduğu belirtilirken, Galatasaray'ın ise Nijeryalı futbolcu için o rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeyi düşünmediği öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2026 06:50
Ancak şu anda G.Saray yönetimine gelen bir teklif olmadığı ve sarı-kırmızılıların oyuncuyu 150 milyon Euro altına bırakmayı düşünmediği öğrenildi.
Victor Osimhen, 2025-26 sezonunda Bayern'den Kane, Sporting'den Trincao ve PSG'den Kvaratskhelia ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde en çok maçın oyuncusu ödülünü alan futbolcu oldu.
Osimhen daha az maça (10) çıkarak 4 kez bu ödüle layık görüldü.
Devler Ligi'nde bu sezon oynadığı karşılaşmalarda 7 kez rakip ağları sarsan Osimhen, 3 defa da asist yaptı. Nijeryalı yıldız ortalama olarak 120 dakikada bir skora katkı sağladı.
