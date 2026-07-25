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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Brahim Diaz operasyonu! Okan Buruk ve Mourinho...

Galatasaray'dan Brahim Diaz operasyonu! Okan Buruk ve Mourinho...

Galatasaray'da dünya yıldızı için düğmeye basıldı! Real Madrid'in Faslı yıldızı Brahim Diaz için ilk temas kuruldu. Sarı-kırmızılıların transfer planında Mourinho detayı dikkat çekti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 06:50
Galatasaray'dan Brahim Diaz operasyonu! Okan Buruk ve Mourinho...

Hücum hattına transfer hedefleyen Galatasaray'da Brahim Diaz sesleri yükseldi. Real Madrid'in 26 yaşındaki yıldızı listenin ilk sırasına yazan yönetim, harekete geçti.

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Galatasaray'dan Brahim Diaz operasyonu! Okan Buruk ve Mourinho...

İspanyol kulübüyle Faslı futbolcu için ilk temaslar kuruldu. Fas Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda başarılı işler çıkaran Diaz hakkında Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun kararı bekleniyor.

Galatasaray'dan Brahim Diaz operasyonu! Okan Buruk ve Mourinho...

Eflatun-beyazlılarla kontratı 2027'de bitecek 26 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray'dan Brahim Diaz operasyonu! Okan Buruk ve Mourinho...

ÇOK YÖNLÜ YILDIZ
Brahim Diaz'ın hücum bölgesinde sağ kanat, sol kanat ve 10 numara olarak görev yapabilmesi teknik heyeti de memnun ediyor. Okan Buruk ve yardımcıları, Faslı yıldızı çok yönlü olması nedeniyle kadroda görmeye sıcak bakıyor.

Galatasaray'dan Brahim Diaz operasyonu! Okan Buruk ve Mourinho...

Bruno Fernandes'in Manchester United'la sözleşme yenileme konusunda uzlaşmaya varması da Brahim Diaz'ın ismini öne çıkardı.

Galatasaray'dan Brahim Diaz operasyonu! Okan Buruk ve Mourinho...

Galatasaray yönetiminin Real Madrid'le temaslar sağlayarak görüşmeler yaptığı aktarıldı. Kulüpler arasındaki görüşmelerin hızlanması bekleniyor.

Galatasaray'dan Brahim Diaz operasyonu! Okan Buruk ve Mourinho...

DÜNYA KUPASI'NDA PARLADI
Brahim Diaz, kariyeri boyunca elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Real Madrid'le 1 Şampiyonlar Ligi, 2 La Liga, 1 UEFA Süper Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 1 FIFA Kıtalararası Kupa kazanan Faslı yıldız, Milan'la 1 İtalya Serie A, Manchester City ile de 1 Premier Lig, 2 Lig Kupası ve 1 FA Kupası kazandı. Diaz, Fas Milli Takımı ile de 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu ve 2022 Dünya Kupası'nda dördüncülük başarısı yaşadı

Galatasaray'dan Brahim Diaz operasyonu! Okan Buruk ve Mourinho...

Fas Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'na katılan Brahim Diaz performansıyla beğeni topladı. Çeyrek final oynayan Fas'ta tüm maçlarda sahada olan Diaz, 4 asist yaptı. 26 yaşındaki yıldız, 6 maçın tamamına ilk 11'de çıktı.

Galatasaray'dan Brahim Diaz operasyonu! Okan Buruk ve Mourinho...

MANCHESTER CİTY ALTYAPISINDAN YETİŞTİ
Malaga doğumlu olan ve Manchester City tarafından keşfedilerek altyapıya getirilen Brahim Diaz, 2015-2019 yılları arası İngiliz kulübünde yer aldı.

Galatasaray'dan Brahim Diaz operasyonu! Okan Buruk ve Mourinho...

Performansı ve yeteneğiyle fark edilen Faslı yıldız, 2019 yılında İspanyol ekibi Real Madrid tarafından 17 milyon euro bonservis karşılığında transfer edildi. 2 dönem ise Milan'da kiralık oynadı.

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