Galatasaray'dan Brahim Diaz operasyonu! Okan Buruk ve Mourinho...
Galatasaray'da dünya yıldızı için düğmeye basıldı! Real Madrid'in Faslı yıldızı Brahim Diaz için ilk temas kuruldu. Sarı-kırmızılıların transfer planında Mourinho detayı dikkat çekti. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 06:50
ÇOK YÖNLÜ YILDIZ
Brahim Diaz'ın hücum bölgesinde sağ kanat, sol kanat ve 10 numara olarak görev yapabilmesi teknik heyeti de memnun ediyor. Okan Buruk ve yardımcıları, Faslı yıldızı çok yönlü olması nedeniyle kadroda görmeye sıcak bakıyor.
Bruno Fernandes'in Manchester United'la sözleşme yenileme konusunda uzlaşmaya varması da Brahim Diaz'ın ismini öne çıkardı.
Galatasaray yönetiminin Real Madrid'le temaslar sağlayarak görüşmeler yaptığı aktarıldı. Kulüpler arasındaki görüşmelerin hızlanması bekleniyor.
DÜNYA KUPASI'NDA PARLADI
Brahim Diaz, kariyeri boyunca elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Real Madrid'le 1 Şampiyonlar Ligi, 2 La Liga, 1 UEFA Süper Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 1 FIFA Kıtalararası Kupa kazanan Faslı yıldız, Milan'la 1 İtalya Serie A, Manchester City ile de 1 Premier Lig, 2 Lig Kupası ve 1 FA Kupası kazandı. Diaz, Fas Milli Takımı ile de 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu ve 2022 Dünya Kupası'nda dördüncülük başarısı yaşadı
Fas Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'na katılan Brahim Diaz performansıyla beğeni topladı. Çeyrek final oynayan Fas'ta tüm maçlarda sahada olan Diaz, 4 asist yaptı. 26 yaşındaki yıldız, 6 maçın tamamına ilk 11'de çıktı.
MANCHESTER CİTY ALTYAPISINDAN YETİŞTİ
Malaga doğumlu olan ve Manchester City tarafından keşfedilerek altyapıya getirilen Brahim Diaz, 2015-2019 yılları arası İngiliz kulübünde yer aldı.
Performansı ve yeteneğiyle fark edilen Faslı yıldız, 2019 yılında İspanyol ekibi Real Madrid tarafından 17 milyon euro bonservis karşılığında transfer edildi. 2 dönem ise Milan'da kiralık oynadı.
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