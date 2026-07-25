ÇOK YÖNLÜ YILDIZ

Brahim Diaz'ın hücum bölgesinde sağ kanat, sol kanat ve 10 numara olarak görev yapabilmesi teknik heyeti de memnun ediyor. Okan Buruk ve yardımcıları, Faslı yıldızı çok yönlü olması nedeniyle kadroda görmeye sıcak bakıyor.