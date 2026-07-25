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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Ollie Watkins...

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Ollie Watkins...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Vedat Muriqi'nin ardından bir golcü takviyesi daha yapmak isteyen Fenerbahçe, Aston Villa forması giyen Ollie Watkins'i gündemine almıştı. İngiliz yıldızdan sarı-lacivertlilere kötü haber geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 11:07
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Ollie Watkins...

Yeni sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Ollie Watkins...

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-lacivertliler, kadrosuna kattığı isimlerle dikkat çekti.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Ollie Watkins...

Özellikle Mason Greenwood transferiyle büyük ses getiren Kanarya, Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Amara Diouf'u da renklerine bağladı.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Ollie Watkins...

Birçok bölgeye daha takviye yapacak olan yönetimin önceliklerinden biriyse forvet transferi...

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Ollie Watkins...

Vedat Muriqi sonrası bir takviye daha yapacak olan sarı-lacivertlilerin gündemine aldığı isimlerden biri de Ollie Watkins olmuştu.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Ollie Watkins...

Fenerbahçe'nin İngiliz golcüyle anlaşma sağladığı ve Aston Villa ile bonservis konusunda görüşmelerin devam ettiği öne sürülmüştü.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Ollie Watkins...

İngiliz basını, yıldız futbolcunun transferiyle ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Ollie Watkins...

ARSENAL VE MANCHESTER UNITED DEVREDE

The Sun'da yer alan habere göre; Arsenal ile Manchester United, Ollie Watkins transferi için devreye girdi.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Ollie Watkins...

Haberde Fenerbahçe'nin 30 milyon sterlinlik teklifinin Aston Villa'nın kabul etmediği belirtildi.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Ollie Watkins...

Sarı-lacivertlilerin ise Watkins'e 3 yıllık sözleşme ve 7.5-8.5 milyon sterlin maaş önerdiği aktarıldı.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Ollie Watkins...

Ancak Arsenal ile Manchester United'ın Ollie Watkins'in durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Ollie Watkins...

Gabriel Jesus'a olan ilginin artması Mikel Arteta'yı hücumda alternatif seçenekler aramaya yönelttiği ve Watkins'in Arsenal için öne çıkan isimlerden biri olduğu vurgulandı.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Ollie Watkins...

Manchester United ise adı Juventus ve Roma ile anılan Joshua Zirkzee'nin Serie A'ya olası transferi nedeniyle forvet aramaya başladı.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Ollie Watkins...

Hollandalı golcünün takımdan ayrılması durumunda Kırmızı Şeytanlar'ın Oliie Watkins için resmi teklif yapması bekleniyor.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Ollie Watkins...

Aston Villa'nın ise yıldız forvet için 40 milyon Euro civarındaki teklifleri değerlendirmeye alacağının altı çizildi.

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