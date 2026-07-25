Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Ollie Watkins...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Vedat Muriqi'nin ardından bir golcü takviyesi daha yapmak isteyen Fenerbahçe, Aston Villa forması giyen Ollie Watkins'i gündemine almıştı. İngiliz yıldızdan sarı-lacivertlilere kötü haber geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 11:07
Birçok bölgeye daha takviye yapacak olan yönetimin önceliklerinden biriyse forvet transferi...
Vedat Muriqi sonrası bir takviye daha yapacak olan sarı-lacivertlilerin gündemine aldığı isimlerden biri de Ollie Watkins olmuştu.
Fenerbahçe'nin İngiliz golcüyle anlaşma sağladığı ve Aston Villa ile bonservis konusunda görüşmelerin devam ettiği öne sürülmüştü.
İngiliz basını, yıldız futbolcunun transferiyle ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
ARSENAL VE MANCHESTER UNITED DEVREDE
The Sun'da yer alan habere göre; Arsenal ile Manchester United, Ollie Watkins transferi için devreye girdi.
Haberde Fenerbahçe'nin 30 milyon sterlinlik teklifinin Aston Villa'nın kabul etmediği belirtildi.
Sarı-lacivertlilerin ise Watkins'e 3 yıllık sözleşme ve 7.5-8.5 milyon sterlin maaş önerdiği aktarıldı.
Ancak Arsenal ile Manchester United'ın Ollie Watkins'in durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.
Gabriel Jesus'a olan ilginin artması Mikel Arteta'yı hücumda alternatif seçenekler aramaya yönelttiği ve Watkins'in Arsenal için öne çıkan isimlerden biri olduğu vurgulandı.
Manchester United ise adı Juventus ve Roma ile anılan Joshua Zirkzee'nin Serie A'ya olası transferi nedeniyle forvet aramaya başladı.
Hollandalı golcünün takımdan ayrılması durumunda Kırmızı Şeytanlar'ın Oliie Watkins için resmi teklif yapması bekleniyor.
Aston Villa'nın ise yıldız forvet için 40 milyon Euro civarındaki teklifleri değerlendirmeye alacağının altı çizildi.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.