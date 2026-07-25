Geçtiğimiz sezon büyük beklentilerle Fenerbahçe kadrosuna katılan yıldız futbolcuya transfer piyasasında ilgi artıyor. Suudi Arabistan kulüplerinin yanı sıra İtalya'dan da talipleri olduğu öne sürülen deneyimli oyuncunun, yaz transfer döneminde sarı-lacivertli ekiple yollarını ayırabileceği iddia edildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 11:28
Yaz transfer döneminde dikkat çeken imzalara atan Fenerbahçe; Vedat Muriqi, Nathan Ake, Mason Greenwood ve Amara Diouf'u renklerine bağlamıştı.
Yapılan transferlerin ardından sarı-lacivertli yönetim, takımdan ayrılacak oyuncular üzerine yoğunlaşmaya başladı.
10+4 yabancı sınırı nedeniyle birçok oyuncusuyla yollarını ayırmak zorunda kalacak olan Kanarya'da sürpriz bir ayrılık yaşanabilir.
Transfer döneminde kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Suudi Arabistan kulüplerinin radarında bulunan milli futbolcu için bu kez Serie A ekibi Roma'nın devreye girdiği öne sürüldü.
Türkiye gazetesinin haberine göre Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Kerem Aktürkoğlu'nun transfer edilmesini yönetime iletti.
İtalyan temsilcisinin, kısa süre içinde sarı-lacivertli kulübe resmi teklif sunmaya hazırlandığı belirtildi.
Fenerbahçe yönetiminin ise olası transferden önemli bir bonservis geliri elde etmeyi amaçladığı ifade edildi. Elde edilecek kaynağın, yeni transferler için bütçeye katkı sağlaması planlanıyor.
Sarı-lacivertlilerde öncelikli olarak yabancı oyuncularla yolların ayrılması hedeflenirken, Kerem Aktürkoğlu'nun takımda kalması daha olası senaryo olarak görülüyor.
Ancak Roma'nın beklentileri karşılayacak seviyede bir teklif sunması halinde milli futbolcunun, yabancı oyunculardan önce takımdan ayrılabilecek isimlerden biri olabileceği konuşuluyor.
SEZON PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla 45 maçta görev alan Kerem Aktürkoğlu, 15 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki milli futbolcunun sarı-lacivertliler ile olan sözleşmesi 2029 yazında sona erecek.