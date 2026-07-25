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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Suudi Arabistan teklifi gündemdeyken...

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Suudi Arabistan teklifi gündemdeyken...

Geçtiğimiz sezon büyük beklentilerle Fenerbahçe kadrosuna katılan yıldız futbolcuya transfer piyasasında ilgi artıyor. Suudi Arabistan kulüplerinin yanı sıra İtalya'dan da talipleri olduğu öne sürülen deneyimli oyuncunun, yaz transfer döneminde sarı-lacivertli ekiple yollarını ayırabileceği iddia edildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 11:28
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Suudi Arabistan teklifi gündemdeyken...

Yaz transfer döneminde dikkat çeken imzalara atan Fenerbahçe; Vedat Muriqi, Nathan Ake, Mason Greenwood ve Amara Diouf'u renklerine bağlamıştı.

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Suudi Arabistan teklifi gündemdeyken...

Yapılan transferlerin ardından sarı-lacivertli yönetim, takımdan ayrılacak oyuncular üzerine yoğunlaşmaya başladı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Suudi Arabistan teklifi gündemdeyken...

10+4 yabancı sınırı nedeniyle birçok oyuncusuyla yollarını ayırmak zorunda kalacak olan Kanarya'da sürpriz bir ayrılık yaşanabilir.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Suudi Arabistan teklifi gündemdeyken...

Transfer döneminde kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Suudi Arabistan teklifi gündemdeyken...

Suudi Arabistan kulüplerinin radarında bulunan milli futbolcu için bu kez Serie A ekibi Roma'nın devreye girdiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Suudi Arabistan teklifi gündemdeyken...

Türkiye gazetesinin haberine göre Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Kerem Aktürkoğlu'nun transfer edilmesini yönetime iletti.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Suudi Arabistan teklifi gündemdeyken...

İtalyan temsilcisinin, kısa süre içinde sarı-lacivertli kulübe resmi teklif sunmaya hazırlandığı belirtildi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Suudi Arabistan teklifi gündemdeyken...

Fenerbahçe yönetiminin ise olası transferden önemli bir bonservis geliri elde etmeyi amaçladığı ifade edildi. Elde edilecek kaynağın, yeni transferler için bütçeye katkı sağlaması planlanıyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Suudi Arabistan teklifi gündemdeyken...

Sarı-lacivertlilerde öncelikli olarak yabancı oyuncularla yolların ayrılması hedeflenirken, Kerem Aktürkoğlu'nun takımda kalması daha olası senaryo olarak görülüyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Suudi Arabistan teklifi gündemdeyken...

Ancak Roma'nın beklentileri karşılayacak seviyede bir teklif sunması halinde milli futbolcunun, yabancı oyunculardan önce takımdan ayrılabilecek isimlerden biri olabileceği konuşuluyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Suudi Arabistan teklifi gündemdeyken...

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla 45 maçta görev alan Kerem Aktürkoğlu, 15 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki milli futbolcunun sarı-lacivertliler ile olan sözleşmesi 2029 yazında sona erecek.

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