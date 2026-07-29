Kızılyıldız-Larne FC maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Eleme Turu rövanş heyecanı Kızılyıldız ile Larne arasında oynanacak mücadeleyle devam edecek. İlk karşılaşmada Bruno Duarte'nin iki gol attığı mücadeleyi 4-0 kazanan Sırbistan ekibi, tur kapısını sonuna kadar araladı. Teknik direktör Dejan Stankovic yönetiminde yeni sezona üçte üç yaparak başlayan Kızılyıldız, son üç resmi maçında 12 gol atıp yalnızca bir gol yedi. Larne ise Avrupa kupalarında şimdiye kadarki en zorlu sınavlarından birinde ağır yenilginin izlerini silmeye çalışacak. İşte Kızılyıldız-Larne FC maçının detayları!

Kızılyıldız-Larne FC MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşı kapsamındaki Kızılyıldız-Larne FC maçı, 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

Kızılyıldız-Larne FC MAÇI SAAT KAÇTA?

İlk maçta rakibini 4-0 mağlup eden Kızılyıldız'ın avantajını koruyarak tur atlamaya çalışacağı kritik mücadele, Türkiye saati ile 21.00'de start alacak.

Kızılyıldız-Larne FC MAÇI HANGİ KANALDA?

Stadion Rajko Mitic'te oynanacak Kızılyıldız-Larne FC mücadelesinin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Kızılyıldız-Larne FC MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kızılyıldız: Matheus; Seol, Erakovic, Veljkovic, Tiknizyan; Loizou, Elsnik, Abu Fani; Kostov, Duarte, Ivanic

Larne FC: Ferguson; Cosgrove, Bent, Ridley, Donnelly; Doherty, Gallagher, Graham; McEneff, Lusty, Sloan