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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Kızılyıldız-Larne FC maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Kızılyıldız-Larne FC maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile Kuzey İrlanda ekibi Larne karşı karşıya gelecek. İlk mücadeleyi deplasmanda 4-0 gibi farklı bir skorla kazanan Kızılyıldız, rövanşa büyük bir avantajla çıkarken, Larne ise Avrupa'nın güçlü rakiplerinden biri karşısında mucizevi bir geri dönüşe imza atmanın hesaplarını yapıyor. Belgrad'da oynanacak kritik mücadele öncesinde iki takımın son form durumu, muhtemel ilk 11'leri ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar haberimizde!

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 13:29
Kızılyıldız-Larne FC maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Kızılyıldız-Larne FC maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Eleme Turu rövanş heyecanı Kızılyıldız ile Larne arasında oynanacak mücadeleyle devam edecek. İlk karşılaşmada Bruno Duarte'nin iki gol attığı mücadeleyi 4-0 kazanan Sırbistan ekibi, tur kapısını sonuna kadar araladı. Teknik direktör Dejan Stankovic yönetiminde yeni sezona üçte üç yaparak başlayan Kızılyıldız, son üç resmi maçında 12 gol atıp yalnızca bir gol yedi. Larne ise Avrupa kupalarında şimdiye kadarki en zorlu sınavlarından birinde ağır yenilginin izlerini silmeye çalışacak. İşte Kızılyıldız-Larne FC maçının detayları!

Kızılyıldız-Larne FC MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşı kapsamındaki Kızılyıldız-Larne FC maçı, 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

Kızılyıldız-Larne FC MAÇI SAAT KAÇTA?

İlk maçta rakibini 4-0 mağlup eden Kızılyıldız'ın avantajını koruyarak tur atlamaya çalışacağı kritik mücadele, Türkiye saati ile 21.00'de start alacak.

Kızılyıldız-Larne FC MAÇI HANGİ KANALDA?

Stadion Rajko Mitic'te oynanacak Kızılyıldız-Larne FC mücadelesinin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Kızılyıldız-Larne FC MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kızılyıldız: Matheus; Seol, Erakovic, Veljkovic, Tiknizyan; Loizou, Elsnik, Abu Fani; Kostov, Duarte, Ivanic

Larne FC: Ferguson; Cosgrove, Bent, Ridley, Donnelly; Doherty, Gallagher, Graham; McEneff, Lusty, Sloan

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