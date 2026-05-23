Fenerbahçe'de flaş Alexander Sörloth gelişmesi! Yıldız golcüye dev talipler
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Alexander Sörloth için Avrupa devleri sıraya girdi. İtalyan devlerinin Atletico Madrid forması giyen Norveçli golcü hakkında bilgi aldığı iddia edildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2026 16:10
Nicolo Schira'nın haberine göre, Milan ve Juventus Norveçli golcü hakkında bilgi aldı.
Son iki sezondur Atletico Madrid forması giyen Norveçli futbolcunun, düzenli ilk 11 oyuncusu olabileceği bir takıma transfer olmaya sıcak baktığı öne sürülüyor.
Teknik direktör Diego Simeone'nin rotasyonunda önemli bir rol üstlenen Sörloth, buna rağmen daha fazla süre alabileceği bir projeyi değerlendirmek istiyor.
29 yaşındaki santrfor, İspanyol ekibinde çıktığı 106 maçta 44 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
