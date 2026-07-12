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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam etti

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam etti

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2026 15:16
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam etti

Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapan sarı-lacivertli ekip, günün ilk çalışmasını teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirdi.

Core çalışmasıyla başlayan antrenmanda çabukluk ve pas organizasyonları üzerinde duran futbolcular, dar alandaki çift kale maçlarla idmanı tamamladı. Dün akşam Polonya temsilcisi Pogon ile yapılan hazırlık maçında forma giyen futbolcular, günü yenilenme çalışmalarıyla geçirdi.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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