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Haberler Trabzonspor İtalyan ekibi Oulai için geliyor! Transfer o rakama bitebilir

İtalyan ekibi Oulai için geliyor! Transfer o rakama bitebilir

Trabzonspor'un yıldız ismi Christ Inao Oulai için İtalyan basınından flaş bir iddia gündeme geldi. Serie A ekibinden bazı yetkililerin Fildişili futbolcunun transferini bitirmek için Türkiye uçacağı öne sürüldü. Transferin o rakama bitebileceği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2026 16:05
İtalyan ekibi Oulai için geliyor! Transfer o rakama bitebilir

Trabzonspor'a geçen sezon yaz transfer döneminde katılan ve gösterdiği performansla beğeni toplayan Christ Inao Oulai hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Fildişi Sahili ile Dünya Kupası kadrosunda da yer alan ve son 32'ye kadar ilerleyen ülkesinin her maçında forma giyen Oulai için son olarak İtalyan basınından flaş bir iddia gündeme geldi. Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın Ouali'nin transferi için Trabzonspor ile resmi bir ön anlaşma yaptığı iddia edildi. Tuttomercatoweb, gelecek hafta transferde işin kesinleşeceğini öne sürdü. Haberin devamında Fildişili futbolcu ve çevresinin Floransa'ya gitmek için çok ısrarcı olduğu ve bu hafta Fiorentina'dan bazı yöneticilerin anlaşmayı tamamlamak için Türkiye'ye uçacağı yazıldı.

Trabzonspor ve Fiorentina arasındaki Oulai anlaşmasının detaylarına da inen Tuttomercatoweb, transferin 30 milyon euro + bonuslar ve gelecekteki satıştan yüzde pay ile tamamlanabileceğini vurguladı.

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