Galatasaray'dan orta sahaya dev transfer! İtalyan basını cimbom'un gözden çıkardığı rakamı yazdı
Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Devler Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar hakkında İtalyan basınından flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2026 17:28
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Galatasaray, Juventus'un Avrupa Ligi'ne kalması durumunda İtalyan ekibine, bonuslar dahil, 35-40 milyon euro arası bir teklif yapmaya hazırlanıyor.
İtalyan basını Galatasaray'ın Osimhen transferini örnek göstererek sarı-kırmızılıların bu transferi de gerçekleştirme ihtimalinin mümkün olduğunu yazdı.
Haberde son olarak Galatasaray'ın, Thuram'ı orta sahaya düşünmesinin bir diğer sebebinin de Aston Villa ve Newcastle United gibi Premier Lig kulüplerinin Gabriel Sara'yı takip etmesi olduğu vurgulandı.
