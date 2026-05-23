Galatasaray'dan orta sahaya dev transfer! İtalyan basını cimbom'un gözden çıkardığı rakamı yazdı

Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray

Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Devler Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar hakkında İtalyan basınından flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2026 17:28
Galatasaray'ın Juventus orta sahası Khephren Thuram'ı gündemine aldığı öğrenildi.

Sarı-kırmızılıların, Juventus'un Serie A'daki durumunu yakından takip ettiği ve İtalyan ekibinin Şampiyonlar Ligi'ne katılıp katılmama durumuna göre Cimbom'un transferde atağa geçmeye hazırlandığı belirtildi.

Juventus'un Devler Ligi'ne katılamaması durumunda 55-60 milyon euro daha az geliri kasasına koyacağı, bu durumun da ekonomik sürdürülebilirlik için bazı oyuncuları satmak zorunda kalacağı anlamına gelirken Thuram'ın bu ihtimalde satılacak oyuncular arasında en güçlü adaylardan biri olduğu, Galatasaray ve Premier Lig ekiplerinin de bunun farkında olduğu iddia edildi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Galatasaray, Juventus'un Avrupa Ligi'ne kalması durumunda İtalyan ekibine, bonuslar dahil, 35-40 milyon euro arası bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

İtalyan basını Galatasaray'ın Osimhen transferini örnek göstererek sarı-kırmızılıların bu transferi de gerçekleştirme ihtimalinin mümkün olduğunu yazdı.

Haberde son olarak Galatasaray'ın, Thuram'ı orta sahaya düşünmesinin bir diğer sebebinin de Aston Villa ve Newcastle United gibi Premier Lig kulüplerinin Gabriel Sara'yı takip etmesi olduğu vurgulandı.

İŞTE O HABER


