CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Icardi için gündemi sallayacak transfer iddiası! O yıldızın yerine gelecek

Icardi için gündemi sallayacak transfer iddiası! O yıldızın yerine gelecek

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Haziran ayı sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basını, tecrübeli golcünün dünyaca ünlü forvetin yerine transfer olabileceğini yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2026 19:28
Icardi için gündemi sallayacak transfer iddiası! O yıldızın yerine gelecek

Süper Lig'de üst üste 4, toplamdaysa 26. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalar hızlandı.

Icardi için gündemi sallayacak transfer iddiası! O yıldızın yerine gelecek

Yeni sezon öncesi kadrosuna çok sayıda yıldız takviyesi yapması beklenen sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.

Icardi için gündemi sallayacak transfer iddiası! O yıldızın yerine gelecek

Cimbom'da geleceği en çok merak edilen isimlerin başındaysa Mauro Icardi geliyor.

Icardi için gündemi sallayacak transfer iddiası! O yıldızın yerine gelecek

Kazanılan şampiyonluklarda büyük rol oynayan Arjantinli yıldızı sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi haziran ayı sonunda bitecek.

Icardi için gündemi sallayacak transfer iddiası! O yıldızın yerine gelecek

"ICARDI'YE TEKLİF YAPTIK"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde Icardi'nin geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Mauro Icardi, Galatasaray'a çok büyük hizmet verdi. Şampiyonluklarda katkısı var, bir nesli Galatasaraylı yaptı. Galatasaray'da istediği sevgi ve saygıyı gördü. O da bunu biliyor ve Galatasaray'ı çok seviyor. Kendisi ve menajeriyle buluştum. Teklifim yaptım. Galatasaray yarışmacı bir takım, takım hazırlanırken kriterler var. Performans, etik değerler... Bunları da dikkate alarak, teknik heyetin de görüşünü alarak teklif yaptık. Onların kararını bekliyoruz. Uzak Doğu'ya bir seyahate gitti. Dönüşte cevap verecek." ifadelerini kullandı.

Icardi için gündemi sallayacak transfer iddiası! O yıldızın yerine gelecek

Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak edilen Arjantinli yıldızla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Icardi için gündemi sallayacak transfer iddiası! O yıldızın yerine gelecek

DEPAY'IN YERİNE ICARDI

RTI Esporte'de yer alan habere göre; Corinthians, Mauro Icardi'ye talip oldu.

Icardi için gündemi sallayacak transfer iddiası! O yıldızın yerine gelecek

Brezilya ekibinin Hollandalı yıldız Memphis Depay'ın yerine deneyimli golcüyü transfer etmek istediği aktarıldı.

Icardi için gündemi sallayacak transfer iddiası! O yıldızın yerine gelecek

Icardi'nin bonservis bedeli ödenmeden transfer edilecek olmasının Corinthians yönetiminin ilgisini çektiği belirtildi.

Icardi için gündemi sallayacak transfer iddiası! O yıldızın yerine gelecek

Brezilya ekibinin, 33 yaşındaki forvetin şartları hakkında bilgi aldığı ve yıldız golcünün menajeriyle önümüzdeki günlerde bir görüşme planlandığı kaydedildi.

F.Bahçe eski yıldızı için resmen devrede!
A Milli Takım'da sakatlık şoku!
DİĞER
Torino - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler İtalya Serie A maçında!
Kemal Kılıçdaroğlu "butlan" sonrası ilk kez kameralar karşısına geçti: Özgür Özel'e görev mesajı!
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da Dursun Özbek yeniden başkanlığa seçildi!
Cimbom'dan orta sahaya dev transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maldini için sıcak gelişme! İstanbul'a gelişi... Maldini için sıcak gelişme! İstanbul'a gelişi... 18:28
A Milli Takım'da sakatlık şoku! A Milli Takım'da sakatlık şoku! 18:07
G.Saray'da Dursun Özbek yeniden başkanlığa seçildi! G.Saray'da Dursun Özbek yeniden başkanlığa seçildi! 17:35
Cimbom'dan orta sahaya dev transfer! Cimbom'dan orta sahaya dev transfer! 17:28
Türk Telekom Özdemiroğlu ile nikah tazeledi! Türk Telekom Özdemiroğlu ile nikah tazeledi! 16:55
Hazal Burun Avrupa Şampiyonu oldu! Hazal Burun Avrupa Şampiyonu oldu! 16:35
Daha Eski
Milli okçu Emircan Haney Avrupa şampiyonu! Milli okçu Emircan Haney Avrupa şampiyonu! 16:35
Trabzonspor'dan teşekkür paylaşımı Trabzonspor'dan teşekkür paylaşımı 16:30
Etnospor'un 3'üncü günü büyük ilgi gördü Etnospor'un 3'üncü günü büyük ilgi gördü 16:11
F.Bahçe'de flaş Sörloth gelişmesi! F.Bahçe'de flaş Sörloth gelişmesi! 15:57
G.Saray'da oy verme işlemi sona erdi! G.Saray'da oy verme işlemi sona erdi! 15:30
Aslan'dan Aral Şimşir hamlesi! Aslan'dan Aral Şimşir hamlesi! 15:09