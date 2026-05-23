Icardi için gündemi sallayacak transfer iddiası! O yıldızın yerine gelecek
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Haziran ayı sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basını, tecrübeli golcünün dünyaca ünlü forvetin yerine transfer olabileceğini yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2026 19:28
Kazanılan şampiyonluklarda büyük rol oynayan Arjantinli yıldızı sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi haziran ayı sonunda bitecek.
"ICARDI'YE TEKLİF YAPTIK"
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde Icardi'nin geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Mauro Icardi, Galatasaray'a çok büyük hizmet verdi. Şampiyonluklarda katkısı var, bir nesli Galatasaraylı yaptı. Galatasaray'da istediği sevgi ve saygıyı gördü. O da bunu biliyor ve Galatasaray'ı çok seviyor. Kendisi ve menajeriyle buluştum. Teklifim yaptım. Galatasaray yarışmacı bir takım, takım hazırlanırken kriterler var. Performans, etik değerler... Bunları da dikkate alarak, teknik heyetin de görüşünü alarak teklif yaptık. Onların kararını bekliyoruz. Uzak Doğu'ya bir seyahate gitti. Dönüşte cevap verecek." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak edilen Arjantinli yıldızla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
DEPAY'IN YERİNE ICARDI
RTI Esporte'de yer alan habere göre; Corinthians, Mauro Icardi'ye talip oldu.
Brezilya ekibinin Hollandalı yıldız Memphis Depay'ın yerine deneyimli golcüyü transfer etmek istediği aktarıldı.
Icardi'nin bonservis bedeli ödenmeden transfer edilecek olmasının Corinthians yönetiminin ilgisini çektiği belirtildi.
Brezilya ekibinin, 33 yaşındaki forvetin şartları hakkında bilgi aldığı ve yıldız golcünün menajeriyle önümüzdeki günlerde bir görüşme planlandığı kaydedildi.
