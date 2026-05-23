Galatasaray'dan Aral Şimşir hamlesi! İstenen bonservis bedeli...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, yeni yabancı kuralının açıklanmasının ardından stratejisinde değişikliğe gitti. Sarı-kırmızılılar, yerli rotasyonunu güçlendirmek amacıyla milli futbolcuyu gündemine aldı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2026 15:09
Sarı-kırmızılılarda geçen sezon kiralık gönderilenler hariç 'yetişkin yabancı' futbolcu kontenjanı 9 kişi.
Kalan tek kontenjan için de Mauro Icardi ile görüşmeler devam ediyor. Bu durumda yerli pazarının değeri arttı.
Galatasaray, Napoli'den kiraladığı Noa Lang ile devam etmek istese de yeni kural elini kolunu bağlıyor.
Durum böyle olunca Türk Milli Takımı forması giyen Aral Şimşir'e kanca attılar.
Midtjylland'da oynayan 23 yaşındaki yerli futbolcu için Danimarka kulübüyle temas kuruldu.
Posta Gazetesi'nin haberine göre, Aral için kulübünün yaklaşık 15 milyon euroyu bulan bir rakam talep ettiği öğrenildi. Görüşmeler sürüyor.