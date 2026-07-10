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Haberler Kasımpaşa Kasımpaşa, Sercan Deniz'i renklerine bağladı

Kasımpaşa, Sercan Deniz'i renklerine bağladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 19 yaşındaki kanat oyuncusu Sercan Deniz'i kadrosuna kattı.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2026 18:57
Kasımpaşa, Sercan Deniz'i renklerine bağladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 19 yaşındaki kanat oyuncusu Sercan Deniz'i kadrosuna kattı. Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, "Bucaspor 1928 forması giyen Sercan Deniz, CEO'muz Ceyhun Kazancı'nın katılımıyla Kemerburgaz Tesisleri'mizde düzenlenen törende kendisini kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Sercan Deniz'e Kasımpaşa ailemize hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon Bucaspor'da 34 maçta forma giyen Sercan, 9 gol attı.

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